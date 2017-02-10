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11:10 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Работодатели Красноярского края стали активнее искать персонал

В краевом банке вакансий 30,6 тысячи предложений постоянной работы.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

За первую неделю февраля предприятия края заявили в службу занятости 6,3 тысячи вакансий. Об этом сообщили в агентстве труда и занятости.

В прошлом году в этот же период вакансий было в 1,8 раза меньше.

Сейчас в краевом банке вакансий 30,6 тысячи предложений постоянной работы. Среди вакансий, как сообщалось ранее, есть предложения работы в крупных инвестиционных проектах.

Специалисты Красноярскстата ранее сообщали, что к концу четвертого квартала 2016 года в организации края на вакантные рабочие места требовалось 19,1 тысячи человек. Больше всего работников требовалось в организации здравоохранения и предоставления социальных услуг, а также в организации государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального страхования.

Рекрутинговый портал HeadHunter также отметил, что что 2017 год на рынке труда начался «достаточно активно».

«Хотя общий рост числа предложений составил 2% от общего числа, есть сферы, где рост превысил эти показатели. Так, в сфере “Туризм, гостиницы, рестораны” и “Автомобильный бизнес” предложений стало больше на 50% и 45% соответственно по отношению к прошлому году. А вот для административного персонала вакансий стало меньше на 42%», — рассказали в пресс-службе компании.

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