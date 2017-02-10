Работодатели Красноярского края стали активнее искать персонал

За первую неделю февраля предприятия края заявили в службу занятости 6,3 тысячи вакансий. Об этом сообщили в агентстве труда и занятости.

В прошлом году в этот же период вакансий было в 1,8 раза меньше.

Сейчас в краевом банке вакансий 30,6 тысячи предложений постоянной работы. Среди вакансий, как сообщалось ранее, есть предложения работы в крупных инвестиционных проектах.

Специалисты Красноярскстата ранее сообщали, что к концу четвертого квартала 2016 года в организации края на вакантные рабочие места требовалось 19,1 тысячи человек. Больше всего работников требовалось в организации здравоохранения и предоставления социальных услуг, а также в организации государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального страхования.

Рекрутинговый портал HeadHunter также отметил, что что 2017 год на рынке труда начался «достаточно активно».