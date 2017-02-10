Строительные предприятия Урала выходят на рынок Африки — представитель МИД РФ

«Достаточно интересный, на мой взгляд, факт, когда наши строительные предприятия — их мы уже насчитываем два, которые выходят на рынок Африки. Я бы сказал, что это такой новый тренд. Не знаю, насколько он будет успешным, по крайней мере, наши посольства, которые работают в странах — это Алжир, Кот-д’Ивуар, соседние страны — они высказывают определенный оптимизм и готовность поддержать наших бизнесменов», — сказал А. Харлов.

Он отметил, что еще одним новым трендом является выход аграрных компаний Урала на рынки латинской Америки и юго-восточной Азии.

«К нам обращаются представители аграрного бизнеса, сельского хозяйства по поводу выхода своей продукции на рынки таких экзотических стран как Куба, Латинская Америка, Китай», — сказал А. Харлов.

По его словам, сотрудники МИД помогают уральским предприятия продвигать свою продукцию на рынки Германии, Великобритании, а также центральной Азии.

«За последнее время очень много обращений по поводу выхода на страны центральной Азии, в том числе Иран. Здесь мы достаточно плотно взаимодействуем с нашими загранучреждениями, в том числе и торговыми представительствами, а также соответствующими департаментами министерства экономического развития», — отметил А. Харлов.