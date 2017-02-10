Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Противозачаточный гель для мужчин успешно испытали на макаках
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире»
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Необычные здания-спирали (фото)
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем кончится война на Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Жириновский высказался о замужестве Собчак: реакция звезды
Безрукова вышла в свет с молодым мужчиной - СМИ
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
20Ситуация на юго-востоке Украины
8Испанские демоны пробуждают весну
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
11:01 (мск), источник: Интерфакс

Строительные предприятия Урала выходят на рынок Африки — представитель МИД РФ

Екатеринбург. 10 февраля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Строительные предприятия Урала выходят на рынок Африки, сообщил представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов на пресс-конференции в пятницу в пресс-центре агентства «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге.

«Достаточно интересный, на мой взгляд, факт, когда наши строительные предприятия — их мы уже насчитываем два, которые выходят на рынок Африки. Я бы сказал, что это такой новый тренд. Не знаю, насколько он будет успешным, по крайней мере, наши посольства, которые работают в странах — это Алжир, Кот-д’Ивуар, соседние страны — они высказывают определенный оптимизм и готовность поддержать наших бизнесменов», — сказал А. Харлов.

Он отметил, что еще одним новым трендом является выход аграрных компаний Урала на рынки латинской Америки и юго-восточной Азии.

«К нам обращаются представители аграрного бизнеса, сельского хозяйства по поводу выхода своей продукции на рынки таких экзотических стран как Куба, Латинская Америка, Китай», — сказал А. Харлов.

По его словам, сотрудники МИД помогают уральским предприятия продвигать свою продукцию на рынки Германии, Великобритании, а также центральной Азии.

«За последнее время очень много обращений по поводу выхода на страны центральной Азии, в том числе Иран. Здесь мы достаточно плотно взаимодействуем с нашими загранучреждениями, в том числе и торговыми представительствами, а также соответствующими департаментами министерства экономического развития», — отметил А. Харлов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Крыму может появиться подводный дом
Белый дом расследует утечки о беседах Трампа с Путиным
СМИ раскрыли подробности инцидента с ударом ВКС РФ в Сирии
КС поддержал уголовную ответственность за нарушения на митингах
Минсельхоз исключил рост цен на молоко
СМИ: большинство ударных подлодок Великобритании вышли из строя
Фигуранты дела «Шалтая-Болтая» не пошли на сделку со следствием
«Ростелеком» удалил свой мессенджер из магазинов приложений
Спорт
Фуркад против России: начали без церемоний Первая же гонка чемпионата мира — смешанная эстафета — усугубила конфликт между лидером мужского биатлона Мартеном Фуркадом и сборной России
Авто
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России В 2016 году чаще всего угонщики проникали в автомобили с помощью так называемого удлинителя штатного ключа («удочки»), показало исследование АО «Цезарь Сателлит»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Фильм со Шварценеггером в роли россиянина раскритиковали Замминистра культуры Северной Осетии считает, что картина «Последствия» может стать спекуляцией на трагедии Виталия Калоева
Недвижимость
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
В Москве раскрыли схему мошенничества с капремонтом
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку Певец трогательно поздравил Елизавету с совершеннолетием.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь