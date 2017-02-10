Апелляция поддержала позицию Нижегородского УФАС по делу о рекламе на квитанциях за газ

Компании просили апелляционный суд отменить решение Арбитражного суда Нижегородской области от 5 октября 2016 года, в соответствие с которым решение и предписания Нижегородского УФАС России о прекращении нарушения законодательства о рекламе, были признаны законными. Однако апелляция оставила в силе решение суда первой инстанции, поддержавшего позицию антимонопольного органа.

Ранее сообщалось, что Нижегородское УФАС в мае 2016 года признало рекламу, распространенную «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» и «НижегородЭнергоГазРасчет» на оборотной стороне квитанций по оплате услуг ненадлежащей, так как ее размещение противоречит требованиям ч.11 ст. 5 закона «О рекламе». Поводом для возбуждения дела стало обращение жителя города в УФАС с жалобой на размещенную на оборотной стороне бланка квитанции на оплату услуг за потребленный газ рекламы.

По мнению заявителя, размещение рекламы на оборотной стороне квитанции по оплате ЖКУ противоречит требованиям п. 69 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных постановлением правительства РФ.