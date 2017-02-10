Минсельхоз исключил рост цен на молоко из-за ограничений поставок сырья

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Роста цен из-за ограничения Россельхознадзором поставок сырого молока из ряда регионов, о котором предупреждают производители, не будет. Об этом заявил ТАСС директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Владимир Волик.

Газета «Коммерсантъ» написала, что Союзмолоко направило главе Минсельхоза РФ Александру Ткачеву письмо, в котором указывается о возможном росте цен на молоко в связи с ограничениями Россельхознадзора на ввоз сырого молока из регионов, где были зафиксированы случаи болезней животных. Также Союзмолоко опасается дефицита молока на заводах, которые закупают его в соседних регионах.

«Из-за этого точно нет», — сказал Волик, отвечая на вопрос о возможном росте цен и дефиците молока.