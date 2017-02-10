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11:54 (мск), источник: ТАСС

Минсельхоз исключил рост цен на молоко из-за ограничений поставок сырья

Ранее СМИ сообщали, что цены могут вырасти в связи с ограничениями на ввоз сырого молока из регионов, где были зафиксированы случаи болезней животных.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Роста цен из-за ограничения Россельхознадзором поставок сырого молока из ряда регионов, о котором предупреждают производители, не будет. Об этом заявил ТАСС директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Владимир Волик.

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Газета «Коммерсантъ» написала, что Союзмолоко направило главе Минсельхоза РФ Александру Ткачеву письмо, в котором указывается о возможном росте цен на молоко в связи с ограничениями Россельхознадзора на ввоз сырого молока из регионов, где были зафиксированы случаи болезней животных. Также Союзмолоко опасается дефицита молока на заводах, которые закупают его в соседних регионах.

«Из-за этого точно нет», — сказал Волик, отвечая на вопрос о возможном росте цен и дефиците молока.

Это надо с надзором проговорить. Я считаю, что это чуть-чуть переборщили с оценкой
Владимир ВоликДиректор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза
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Минсельхоз исключил рост цен на молоко из-за ограничений поставок сырья
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