Минсельхоз исключил рост цен на молоко из-за ограничений поставок сырья
Ранее СМИ сообщали, что цены могут вырасти в связи с ограничениями на ввоз сырого молока из регионов, где были зафиксированы случаи болезней животных.
Ранее СМИ сообщали, что цены могут вырасти в связи с ограничениями на ввоз сырого молока из регионов, где были зафиксированы случаи болезней животных.
МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Роста цен
Газета «Коммерсантъ» написала, что Союзмолоко направило главе Минсельхоза РФ Александру Ткачеву письмо, в котором указывается о возможном росте цен на молоко в связи с ограничениями Россельхознадзора на ввоз сырого молока из регионов, где были зафиксированы случаи болезней животных. Также Союзмолоко опасается дефицита молока на заводах, которые закупают его в соседних регионах.
«Из-за этого точно нет», — сказал Волик, отвечая на вопрос о возможном росте цен и дефиците молока.
Это надо с надзором проговорить. Я считаю, что это чуть-чуть переборщили с оценкой