Славянский СРЗ купил здание ДВФУ в центре Владивостока за 54,7 млн рублей

Владивосток, 10 февраля, PrimaMedia.

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) реализовал еще одно здание на материке, подлежавшее продаже. Речь идет о двухэтажном корпусе бывшего Евро-Азиатского лицея (ул. Октябрьская, 25Б) общей площадью 842,2 кв. метров. Здание выставили на торги, аукцион провели 7 февраля, по итогам которого новым владельцем стало ПАО «Славянский судоремонтный завод», являющееся резидентом Свободного порта Владивосток. Подняв стартовую цену на 500 тысяч рублей, владельцы СРЗ выкупили один из корпусов ДВФУ за 54,7 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на протокол проведения аукциона.

Как говорится в документации, здание имеет стандартную офисную отделку, находится в приличном состоянии и может сразу же после покупки использоваться. Организаторы аукциона рекламировали его удобным «для размещения представительства банка или компании, кафе или ресторана».

Помимо «Славянского судоремонтного завода» претендовало на приобретение здания и другое физическое лицо. Но перебить один шаг аукциона второй заявитель не смог.

Отметим, в этот же день, 7 февраля, одновременно с корпусом бывшего лицея на площадке электронных торгов планировали реализовывать здание ДВФУ по ул. Октябрьская, 27. Общая площадь его помещений — 10,3 тысячи кв. метров. Стартовая цена лота составляла 550,5 млн рублей. Но от потенциальных участников не было подано ни одной заявки. Поэтому аукцион не состоялся и перенесен на неопределенное время.