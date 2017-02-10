Славянский СРЗ купил здание ДВФУ в центре Владивостока за 54,7 млн рублей
Покупателей на бывший главный корпус университета еще не нашлось.
Покупателей на бывший главный корпус университета еще не нашлось.
Владивосток, 10 февраля, PrimaMedia.
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) реализовал еще одно здание на материке, подлежавшее продаже. Речь идет о двухэтажном корпусе бывшего
Как говорится в документации, здание имеет стандартную офисную отделку, находится в приличном состоянии и может сразу же после покупки использоваться. Организаторы аукциона рекламировали его удобным «для размещения представительства банка или компании, кафе или ресторана».
Помимо «Славянского судоремонтного завода» претендовало на приобретение здания и другое физическое лицо. Но перебить один шаг аукциона второй заявитель не смог.
Отметим, в этот же день, 7 февраля, одновременно с корпусом бывшего лицея на площадке электронных торгов планировали реализовывать здание ДВФУ по ул. Октябрьская, 27. Общая площадь его помещений — 10,3 тысячи кв. метров. Стартовая цена лота составляла 550,5 млн рублей. Но от потенциальных участников не было подано ни одной заявки. Поэтому аукцион не состоялся и перенесен на неопределенное время.