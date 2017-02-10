Городское пространство Екатеринбурга улучшат к ЧМ-2018
Несколько архитектурных бюро благоустроят центр Екатеринбурга к чемпионату мира по футболу в 2018 году.
Несколько архитектурных бюро благоустроят центр Екатеринбурга к чемпионату мира по футболу в 2018 году.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Такое решение приняли на конкурентных переговорах, которые прошли в Москве при участии администрации города и нескольких архитектурных бюро. Первый этап благоустройства территории набережной реки Исеть от Малышева до Куйбышева, включая Радищева и Карла Маркса, закончится к концу этого года. В рамках этих работ планируется комплексное преобразование городской среды, в том числе рассматривается возможность замены уличной мебели и опор освещения, дополнительного озеленения территорий, приведения в порядок уличной рекламы и вывесок.
В рамках следующего этапа планируется обустроить улицы Февральской революции и Вайнера, таким образом соединив ареал
Изначально к переговорам пригласили 10 архитектурных бюро, пять из которых представили свои проекты. Улучшать городское пространство будут архитектурное бюро «Оса» и «Ин.форм».
«Благоустройство реки Исеть сделает первый шаг в решении глобальной проблемы города и приблизит реализацию красивой идеи: «Река, объединяющая город», — рассказали в архитектурном бюро «Оса».