Городское пространство Екатеринбурга улучшат к ЧМ-2018

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе конструкторского бюро «Стрелка».

Такое решение приняли на конкурентных переговорах, которые прошли в Москве при участии администрации города и нескольких архитектурных бюро. Первый этап благоустройства территории набережной реки Исеть от Малышева до Куйбышева, включая Радищева и Карла Маркса, закончится к концу этого года. В рамках этих работ планируется комплексное преобразование городской среды, в том числе рассматривается возможность замены уличной мебели и опор освещения, дополнительного озеленения территорий, приведения в порядок уличной рекламы и вывесок.

В рамках следующего этапа планируется обустроить улицы Февральской революции и Вайнера, таким образом соединив ареал Ельцин-центра с пешеходной частью улицы Вайнера в единое городское пространство. Изменения затронут переулки Банковский и Театральный, а также Площадь 1905 года.

Изначально к переговорам пригласили 10 архитектурных бюро, пять из которых представили свои проекты. Улучшать городское пространство будут архитектурное бюро «Оса» и «Ин.форм».

«Благоустройство реки Исеть сделает первый шаг в решении глобальной проблемы города и приблизит реализацию красивой идеи: «Река, объединяющая город», — рассказали в архитектурном бюро «Оса».