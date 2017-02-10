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11:37 (мск), источник: ИА REGNUM

Госдолг Новосибирской области начал снижаться после резкого скачка

На 3 млрд рублей уменьшилась сумма коммерческих кредитов.

Государственный долг Новосибирской области на начало февраля снизился на 3 млрд рублей — до 44,9 млрд рублей, следует из данных, размещенных в долговой книге на сайте министерства финансов и налоговой политики региона. На начало января показатель был равен 47,9 млрд рублей.

Сумма коммерческих кредитов сейчас составляет 11,3 млрд рублей — зафиксировано снижение на 3 млрд рублей (в январе — 14,3 млрд рублей). Размер бюджетных займов по-прежнему составляет почти 18 млрд рублей. Еще 15,6 млрд рублей (так же как и в начале января) приходится на выпущенные облигации.

Доходная часть бюджета Новосибирской области на 2017 год составляет 115,9 млрд рублей, расходная часть 116 млрд рублей. Доходы и расходы на 2018 год запланированы в размере 119 млрд рублей. На 2019 год — 124,8 млрд рублей.

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