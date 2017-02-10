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11:36 (мск), источник: NewsKo

В перспективе трамваи в Перми пойдут до Голованово

В заксобрании обсудили проекты реконструкции некоторых городских улиц.

На заседании постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью Законодательного собрания Пермского края обсудили реконструкцию ул. Героев Хасана в Перми и другие автодорожные объекты.

В частности, реализация первого этапа проекта реконструкции ул. Революции (на участке от улицы Куйбышева до улицы Сибирской) должна принципиально изменить схему движения транспорта, так как движение общественного транспорта будет организовано по двум полосам в обоих направлениях, а по центру появится выделенная полоса для движения общественного транспорта. Кстати, именно на этом участке будет организовано движение трамваев.

Как заявили члены группы, трамвай на основании генплана выделен как приоритетный вид общественного транспорта, поэтому развитию трамвайной сети города будет уделяться всё большее внимание.

В перспективе трамвайные пути в Перми пройдут с ул. Революции по ул. Макаренко (путепровод через реку Егошиха — «Средняя дамба» будет достроен и трамвайные пути пересекутся с Бульваром Гагарина в двух уровнях), а затем через микрорайон Садовый на Вышку II и в Голованово.

В 2017—2019 году запланировано реализовать первый этап проекта: от Куйбышева до Сибирской (стоимость работ — 741 млн руб.).

В этом же году планируется разработать проект второго этапа, включающий саму площадь центрального рынка и прилегающие к ней улицы: Пушкина, на участке от площади центрального рынка до Комсомольского проспекта, Революции на участке до Куйбышева, самой улицы Куйбышева от Пушкина до Революции.

Что же касается строительства третьего моста через Каму, то на сегодняшний день рассматривается девять вариантов расположения створов. Четыре из них (с выходом на площадь Гайдара, мост в створе Крисанова, мост в створе реки Егошиха или с выходом на площадь Восстания) могут быть рекомендованы специалистами к детальному сравнению. Предварительная стоимость работ — порядка 25 млрд руб.

Существенным образом на выборе места строительства моста может сказаться и строительство автомобильной дороги от ул. Строителей до ул. Стахановская. Речь идёт (первый-третий этапы) о пути от ул. Строителей через улицы Трамвайная, Барамзиной, Шоссейная, Боровая. Предполагается строительство тоннеля под транссибирской железнодорожной магистралью в районе площади Гайдара и улицы Локомотивная, а затем — четвёртый этап — строительство автодороги вдоль Транссиба от Локомотивной до Стахановской.

В марте-апреле проекты первого и второго этапов получат заключение госэкспертизы. Работа над проектом третьего этапа строительства связана с развитием транспортно-пересадочного узла: реконструкция вокзала станции Пермь II и строительство нового автовокзала с южной части Транссиба на месте товарного двора. Эти вопросы должны быть урегулированы к осени 2017 года и в октябре члены постоянно действующей рабочей группы вновь планируют заслушать информацию.

Все рассмотренные объекты будут строиться на условиях софинансирования: совместно краевым бюджетом — 75% и бюджетом Перми — 25% средств. Но именно депутаты городской думы должны будут в ближайшее время принять решение, реализация какого из двух проектов — развитие улицы Революции или ул. Строителей — приоритетно для столицы региона, так как средства в бюджете на ближайшую трёхлетку будут предусмотрены только на один из этих объектов.

Также обсуждалось реконструкция ул. Героев Хасана. Первым этапом станет строительство железнодорожного путепровода на участке Транссибирской магистрали в месте, где она пересекается с ул. Героев Хасана. Строительно-монтажные работы начнутся в 2017 году и будут выполняться ОАО «РЖД», с которыми в конце прошлого года было подписано соответствующее соглашение. Стоимость работ составит порядка 209 млн руб.

Одновременно начнутся работы второго и третьего этапов по реконструкции проезжей части автомобильной дороги. На эти цели в бюджете выделено 717 млн руб. В настоящее время решается вопрос о капитальном ремонте последнего участка ул. Героев Хасана: от ул. Васильева до Хлебозаводской.

Также сегодня решается вопрос передачи в краевую собственность участка шоссе Космонавтов от ул. Промышленная до ул. Архитектора Свиязева. Передача необходима для того, чтобы провести реконструкцию этого участка с последующей организацией движения по трём полосам в обоих направлениях и устройством автодорожных развязок на перекрёстке Шоссе Космонавтов и ул. Оверятской в двух уровнях и Шоссе Космонавтов и ул. Архитектора Свиязева (организация кольцевой развязки). Процесс передачи завершится во втором полугодии.

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