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11:34 (мск), источник: СуперОмск

Дептранс объявил конкурс на новую маршрутную сеть Омска

Департамент транспорта объявил тендер на разработку новой маршрутной сети Омска с целью повышения эффективности и качества пассажироперевозок.

Источник: РИА "Новости"

Максимальная сумма контракта — 2,5 млн рублей.

Предполагается обследовать пассажиропотоки, сформировать модель суточной потребности омичей в передвижениях в будние и выходные дни и в итоге разработать как минимум два варианта маршрутной сети города, представив их в сравнении с существующей моделью. Сравнивать маршрутные сети предполагается по времени, которое пассажиры тратят на ожидание транспорта, саму поездку, пересадки, по количеству пересадок, степени заполненности транспортных средств, расходам на эксплуатацию подвижного состава.

По каждому из предлагаемых вариантов маршрутной сети подрядчик должен предоставить схему каждого из маршрутов, рекомендуемые класс и вместимость транспортного средства, который должен использоваться на маршруте, оценку необходимого количества ТС, прогнозируемую себестоимость поездки и потребность бюджетного финансирования пассажирских предприятий.

При этом в техзадании оговаривается, что анализ существующей системы пассажироперевозок должен включать и исследование существующих проблем. Перечисляются и сами проблемы: «бессистемное формирование маршрутной сети без необходимых количественных обоснований, неэффективное использование подвижного состава, прежде всего, особо большого и большого класса, высокие расчетные тарифы себестоимости перевозки пассажиров на маршрутах муниципального транспорта, приводящие к необходимости выделения из бюджета значительных компенсаций для пассажирских предприятий, нерациональная структура парка подвижного состава автобусов по вместимости, проблема перегрузки транспортной сети и остановочных пунктов».

Напомним, транспортная проблема в Омске назрела уже давно и обострилась с отменой 27 маршрутов частных перевозчиков, которые теперь судятся с мэрией в защиту своих маршрутов. Ликвидированы маршруты были с целью наполнения муниципальных автобусов пассажирами, чтобы не дать обанкротиться муниципальным ПАТП и не вызвать рост стоимости проезда.

Заявки на конкурс по формированию маршрутной сети принимаются с сегодняшнего дня, 10 февраля, и до 3 марта. Итоги конкурса подведут 10 марта. Выполнить работы будет необходимо за полгода с момента заключения контракта.

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