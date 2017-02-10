Производители предупредили Минсельхоз о возможном росте цен на молоко

Такие опасения они связывают с недавними ограничениями Россельхознадзора по ввозу сырого молока из регионов, где отмечены случаи болезней животных.

Решение службы, считают участники рынка, вызовет перебои с поставками сырья. Национальный союз производителей молока («Союзмолоко», включает Danone, PepsiCo, Valio, Hochland и др.) на прошлой неделе написал письмо главе Минсельхоза Александру Ткачеву, в котором попросил его изменить решение Россельхознадзора от 20 января 2017 года. Оно с 1 февраля присваивает регионам статусы по заразным болезням животных (африканская чума свиней, ящур, сибирская язва и пр.) и устанавливает в соответствии с ними правила перевозки подконтрольных товаров.

Так, ограничения по отгрузке сырого молока в другие регионы были наложены на 25 субъектов РФ, включая Татарстан и Ростовскую область. Эти регионы, по данным «Союзмолока», входят в пятерку лидеров по производству молока в стране (5,7% и 3,5% соответственно). Молоко, которое будет вывозиться из этих регионов, теперь должно проходить пастеризацию.

Решение Россельхознадзора по факту означает полную остановку поставок сырого молока из этих регионов, так как у подавляющего большинства производителей нет необходимого для пастеризации оборудования, сказано в письме «Союзмолока» (копия есть у «Ъ»).

По мнению его авторов, ограничения «несут существенные риски» для поставщиков сырья и для производителей молочной продукции.

Если у молокозаводов в отдельно взятом регионе нет нужды покупать все произведенное там молоко, то из-за невозможности вывезти его в другие субъекты его производителям грозят серьезные убытки или закрытие предприятий.

Заводам же, покупающим сырье в соседних регионах, ограничения грозят дефицитом сырья и ростом цен на него, что в итоге приведет к увеличению стоимости готовой продукции, отмечают в «Союзмолоке». Требование обязательной пастеризации сырья там считают лишним: сырье уже сопровождается ветсертификатами, подтверждающими его безопасность, а при производстве молочной продукции оно подвергается обязательной температурной обработке.

Представитель Минсельхоза подтвердил получение письма, но не стал его комментировать. Из-за существующего в стране дефицита сырого молока (8,1 млн тонн, или около 20% рынка в 2016 году) производители молочных продуктов были вынуждены увеличить логистическое плечо до 1 тыс. км, говорит исполнительный директор «Союзмолока» Артем Белов.

Так работают, в том числе, и лидеры рынка, подтверждает представитель одного из производителей молочной продукции. Так, по его словам, сырье из Татарстана поставляется на московские молочные заводы. «В случае каких-либо перебоев с поставками заменить его просто не получится», — рассуждает собеседник «Ъ». Решение Россельхознадзора отрицательно скажется и на динамике внутренних цен на сырое молоко, которые будут расти в регионах с недостатком сырья и падать в субъектах с профицитом, отмечает господин Белов.

По данным «Союзмолока», в 2016 году средняя цена сырого молока выросла с 21,1 до 23,5 руб. за 1 кг. Долю сырья в себестоимости молочных продуктов собеседник «Ъ» из компании-переработчика оценивает в 70%. В Россельхознадзоре настаивают, что их решение обусловлено «вопросами безопасности».

По словам представителя службы Юлии Мелано, ветсертификат, которым сопровождается сырое молоко, содержит только данные о его происхождении, что недостаточно для надлежащего контроля.

Письмо «Союзмолока» госпожа Мелано считает «пиаром», отметив, что в ведомстве не разделяют опасений участников рынка по поводу возможных перебоев в работе молочных заводов и поставках сырья. Коммерсант.