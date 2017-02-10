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11:50 (мск), источник: VN.RU

90% жителей многоквартирных домов почувствуют увеличение платежа

Жители 90% многоквартирных домов получат в феврале квитанции с перерасчетами за отопление. Уже сейчас у многих это вызвало шок, так как счета в несколько раз превысили привычные суммы.

Насколько правомерно начисление управляющими компаниями размера платы, и как контролировать потребление коммунальных ресурсов на общедомовые нужды? На эти и другие вопросы ответил десятого января начальник государственной жилищной инспекции Новосибирской области Евгений Пономарев во время брифинга в пресс-центре ТАСС.

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Новый порядок начисления платы за содержание общего имущества многоквартирного дома начал действовать первого января 2017 года. Люди получили квитанции к оплате с непривычно высокими суммами за отопление. Это вызвало настоящий ажиотаж и поток жалоб во всевозможные инстанции. По свидетельству Евгения Пономарева, областная жилищная инспекция в день получает около 150−200 жалоб и цифра эта растет.

— Каждый год происходит корректировка по оплате отопления, это нормальный рабочий процесс, предусмотренный законодательством, — пояснил руководитель областной жилинспекции. — Но в этом году это коснулось 90% многоквартирных домов, отсюда такой ажиотаж. Плюс разговоры о повышении тарифов — люди перепутали тарифы с нормативами. Общедомовой прибор учета расхода на отопление по итогам 2016 года показал больше, чем было в 2015 году. Соответственно, 1\12 платы за отопление вырастет. Теперь делим показания 2016 года на 12 частей и вставляем их для оплаты равными долями в плату 2017 года. 90% многоквартирных домов почувствуют реальное увеличение платежа за счет фактического показания прибора учета в доме. То есть, неверно говорить о том, что СИБЭКО или управляющие компании якобы стараются получить сверхприбыль. Однако Евгений Пономарев настоятельно рекомендует жильцам многоквартирных домов в каждом отдельном случае обращаться с письменным заявлением в свои управляющие компании, которые обязаны работать с населением, открыто показывать цифры, на основании которых были сделаны перерасчеты.

— Мы сегодня проведем оперативное совещание о создании дополнительных рабочих мест в управляющих компаниях, чтобы любой человек не искал ответы на вопросы у соседей, не жил в ощущении, что его в очередной раз обманули, а мог прийти в свою управляющую организацию и увидеть эти две цифры, — сказал руководитель областной жилищной инспекции. — В те управляющие компании, которые будут избегать общения с населением, я приду сам и буду смотреть их работу с населением в расширенном варианте: исполнение заявок, письменных обращений. При необходимости подключим прокуратуру.

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