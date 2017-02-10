Отчитаться о доходах нужно не позднее 2 мая — УФНС

Представить налоговую декларацию до конца апреля обязаны лица, получившие доходы от продажи имущества, находившегося в собственности менее трех лет (пять лет — в отношении недвижимости, приобретенной после 1 января 2016 года). А также получившие доходы от сдачи в аренду жилья, автотранспорта и иного имущества, доходы от предпринимательской деятельности, иные доходы (полный перечень приведен в статье 208 Налогового кодекса РФ).

В этом году налоговую декларацию о доходах физических лиц по форме 3-НДФЛ за 2016 год необходимо представить в налоговый орган по месту жительства не позднее 2 мая 2017 (так как 30 апреля выпадает на выходной день).