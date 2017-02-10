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11:38 (мск), источник: ИА Башинформ

Отчитаться о доходах нужно не позднее 2 мая — УФНС

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Началась Декларационная кампания 2017 года по налогу на доходы физических лиц, напоминает Управление Федеральной налоговой службы по Башкортостану.

Представить налоговую декларацию до конца апреля обязаны лица, получившие доходы от продажи имущества, находившегося в собственности менее трех лет (пять лет — в отношении недвижимости, приобретенной после 1 января 2016 года). А также получившие доходы от сдачи в аренду жилья, автотранспорта и иного имущества, доходы от предпринимательской деятельности, иные доходы (полный перечень приведен в статье 208 Налогового кодекса РФ).

В этом году налоговую декларацию о доходах физических лиц по форме 3-НДФЛ за 2016 год необходимо представить в налоговый орган по месту жительства не позднее 2 мая 2017 (так как 30 апреля выпадает на выходной день).

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