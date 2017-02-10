Проект наземного метро получил поддержку администрации Краснодара

Он отметил, что 9 февраля активисты с представителями КЭП, РЖД, администрации города совершили объезд предлагаемых маршрутов, осмотрели предполагаемые места станций, перехватывающих парковок.

«Реализация проекта “Наземка” позволит значительно сократить время в пути следования пассажиров относительно городского общественного автотранспорта, при этом развитие внутригородского железнодорожного движения, синхронизированного с общественным городским транспортом, позволит частично разгрузить город от автомобильных заторов и улучшить экологическую ситуацию в городе Краснодаре», — сказано в документе, который направили «Городским решениям» после рассмотрения их обращения.

Как сообщали Юга.ру, проект метро для города и пригородов «Наземка» презентовали в декабре 2016 года. «Наземка» призвана стать альтернативой классическому подземному метрополитену. Основным преимуществом авторы проекта называют то, что на начальном этапе не потребуется закупать новый подвижной состав, строить дополнительные пути и демонтировать железную дорогу, чтобы вынести ее за город (как в проекте «Краснодарский транзит»).