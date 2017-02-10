Борис Дубровский поручил увеличить оборот экспортных поставок в два раза

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

В структуре агентства создан центр поддержки экспорта региона для увеличения объемов поставок продукции на экспорт. Губернатор поставил перед руководителем организации основную задачу — увеличение оборотов экспортных поставок в два раза.

«Вы должны быть известны, компетентны, а сотрудничество с вами — эффективным. А главный показатель вашей эффективности — рост объемов реализованной продукции на внешние рынки. Проработайте вопрос по обратной загрузке ТЛК “Южноуральский” с министерством сельского хозяйства. У наших аграриев есть возможности поставлять в Китай не только зерно, в перспективе готовятся соглашения между нашими странами об экспорте свинины и мяса птицы», — отметил глава области.