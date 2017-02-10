Достижение средней зарплаты в $500 реально за счет эффективности хозяйствования — Лобович
10 февраля, Минский район /Елена Прус — БЕЛТА/. Достижение к концу 2017 года уровня среднемесячной заработной платы в размере $500 реально за счет эффективности хозяйствования. Об этом заявил первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович на итоговой коллегии ведомства, которая проходит в ГУ «Республиканский интернат ветеранов войны и труда» (агрогородок Ждановичи, Минский район), передает корреспондент БЕЛТА.