Достижение средней зарплаты в $500 реально за счет эффективности хозяйствования — Лобович

«Достижение в целом по республике к концу 2017 года уровня среднемесячной заработной платы в размере $500 в коммерческих организациях возможно за счет эффективности хозяйствования и при условии достижения опережающих темпов роста производительности труда над темпами роста заработной платы, а в бюджетных — исходя из финансовых возможностей государства, а также изыскания внутренних возможностей организаций (оптимизация численности, наращивание внебюджетной деятельности и др.)», — отметил Андрей Лобович.