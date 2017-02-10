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12:54 (мск), источник: БЕЛТА

Достижение средней зарплаты в $500 реально за счет эффективности хозяйствования — Лобович

10 февраля, Минский район /Елена Прус — БЕЛТА/. Достижение к концу 2017 года уровня среднемесячной заработной платы в размере $500 реально за счет эффективности хозяйствования. Об этом заявил первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович на итоговой коллегии ведомства, которая проходит в ГУ «Республиканский интернат ветеранов войны и труда» (агрогородок Ждановичи, Минский район), передает корреспондент БЕЛТА.

«Достижение в целом по республике к концу 2017 года уровня среднемесячной заработной платы в размере $500 в коммерческих организациях возможно за счет эффективности хозяйствования и при условии достижения опережающих темпов роста производительности труда над темпами роста заработной платы, а в бюджетных — исходя из финансовых возможностей государства, а также изыскания внутренних возможностей организаций (оптимизация численности, наращивание внебюджетной деятельности и др.)», — отметил Андрей Лобович.

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