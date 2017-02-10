«Мегафон» получил контрольный пакет в Mail.Ru Group
Компания «Мегафон» закрыла сделку по приобретению доли в холдинге Mail.
Компания «Мегафон» закрыла сделку по приобретению доли в холдинге Mail.
Об этом сообщается на официальном сайте оператора.
Под контроль
Общая сумма сделки составила $740 млн. Компания уже выплатила $640 млн денежными средствами. Оставшиеся $100 млн будут выплачиваться год после совершения сделки.
Ранее стало известно, что «Мегафон» взял кредит в 35 млрд рублей на покупку акций Mail.Ru Group.