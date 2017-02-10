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12:32 (мск), источник: Газета.Ру

«Мегафон» получил контрольный пакет в Mail.Ru Group

Компания «Мегафон» закрыла сделку по приобретению доли в холдинге Mail.

Источник: РИА "Новости"
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Об этом сообщается на официальном сайте оператора.

Под контроль телеком-корпорации перешли 11,5 млн акций класса A и 21,9 млн обыкновенных. Они составляют примерно 15,2% уставного капитала или 63,8% голосов в Mail.Ru Group.

Общая сумма сделки составила $740 млн. Компания уже выплатила $640 млн денежными средствами. Оставшиеся $100 млн будут выплачиваться год после совершения сделки.

Ранее стало известно, что «Мегафон» взял кредит в 35 млрд рублей на покупку акций Mail.Ru Group.

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