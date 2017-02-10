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12:07 (мск), источник: АиФ Омск

Второй трамвай из Москвы вышел в рейс в Омске

Ремонт трамвая не потребовал капитальных вложений.

Второй из пяти трамваев, переданных в Омск из столицы, прошёл обкатку, сообщает официальный городской портал.

«Ремонт трамвая не потребовал капитальных вложений. Проводился частичный ремонт кузова и восстановление лакокрасочного покрытия. На эти работы потрачено 23 тысячи рублей. Наружные плафоны, осветители внутри салона и другие детали внутренней экипировки у трамвая «родные», — цитирует портал Сергея Ткалуна, директора муниципального предприятия «Электрический транспорт».

Бело-голубой трамвай с бортовым № 72 с сегодняшнего дня уже находится на линии. Все московские трамваи выйдут на маршруты Омска до 20 марта, информирует интернет-источник.

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