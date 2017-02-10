Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Девять продуктов, которые утоляют жажду
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире»
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
На круизном лайнере прогремел взрыв
Спасения не будет: МВФ отказался давать деньги Киеву – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Назван лидер ЕС, с которым Путин сможет расколоть Европу – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
20Ситуация на юго-востоке Украины
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
12:15 (мск), источник: ИА Башинформ

Темпы роста по ипотеке в Башкирии заметно превышают среднероссийские показатели

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Башкортостане выдано в прошлом году более 30 тысяч жилищных ипотечных кредитов на сумму 43,6 млрд рублей. По сравнению с аналогичными показателями 2015 года, количество кредитов в регионе увеличилось в 1,3 раза, по сумме кредитов — в 1,4 раза.

Как отметил на пресс-конференции управляющий Отделением Национального банка по Башкортостану Марат Кашапов, темпы роста по ипотеке в республике заметно превышают среднероссийский показатель.

Так, в целом по стране количество выданных кредитов выросло за год на 22,4 процента, по объему кредитов — на 26,8 процента.

«На сегодняшний день задолженность по ипотечным кредитам составляет в Башкортостане 115,6 миллиарда рублей. Иначе говоря, это тот объем долга перед банками, который имеют сейчас на руках наши жители», — пояснил Марат Кашапов.

По его словам, в значительной мере за счет ипотечных кредитов в регионе обеспечивается рост жилищного строительства на фоне общего спада в этой отрасли.

«Именно по жилью нам удалось обеспечить сохранение уровня 2015 года и в прошлом году», — добавил он.

Как отметил глава Нацбанка по Башкортостану, просроченная задолженность по ипотеке в общей сумме задолженности населения перед банками невелика и составила в прошлом году 1,1 процента против среднероссийского показателя в 1,6 процента.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кремль прокомментировал инцидент с ударом ВКС РФ в Сирии
Белый дом расследует утечки о беседах Трампа с президентами
Дело Дадина пересмотрят
Минсельхоз исключил рост цен на молоко
СМИ: большинство ударных подлодок Великобритании вышли из строя
Закон о бессрочной приватизации жилья принят Госдумой
«Ростелеком» удалил свой мессенджер из магазинов приложений
Спорт
Право Фуркада. О биатлонном скандале между Россией и Францией Особое мнение о поступках лидера общего зачета Кубка мира по биатлону
Авто
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России В 2016 году чаще всего угонщики проникали в автомобили с помощью так называемого удлинителя штатного ключа («удочки»), показало исследование АО «Цезарь Сателлит»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Фильм со Шварценеггером в роли россиянина раскритиковали Замминистра культуры Северной Осетии считает, что картина «Последствия» может стать спекуляцией на трагедии Виталия Калоева
Недвижимость
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Поклонники подозревают Паулину Андрееву в беременности На единственном фото в Инстаграме актрисы видно округлившийся животик.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь