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16:29 (мск), источник: ИА Татар-информ

Татарстан и Республика Крым планируют продвигать совместные проекты

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем Председателя Государственного совета Республики Крым Ремзи Ильясовым.

Встреча состоялась в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба главы республики.

Во встрече также приняли участие руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров и заместитель Председателя Государственного Совета РТ Юрий Камалтынов.

Стороны обсудили дальнейшие шаги по развитию сотрудничества республик Татарстан и Крым, а также продвижение ряда совместных проектов.

Напомним, Республика Татарстан в рамках федеральной программы патроната над районами Крыма и Севастополя шефствует над Бахчисарайским районом РК. В ноябре 2014 года между Крымом и Татарстаном было подписано соглашение о сотрудничестве.

Отметим, Ремзи Ильясов ранее уже бывал в РТ. В мае 2016 года в качестве почетного гостя он посетил праздник «Каравон».

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