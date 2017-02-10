Татарстан и Республика Крым планируют продвигать совместные проекты
(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем Председателя Государственного совета Республики Крым Ремзи Ильясовым.
(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем Председателя Государственного совета Республики Крым Ремзи Ильясовым.
Встреча состоялась в Доме Правительства РТ, сообщает
Во встрече также приняли участие руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров и заместитель Председателя Государственного Совета РТ Юрий Камалтынов.
Стороны обсудили дальнейшие шаги по развитию сотрудничества республик Татарстан и Крым, а также продвижение ряда совместных проектов.
Напомним, Республика Татарстан в рамках федеральной программы патроната над районами Крыма и Севастополя шефствует над Бахчисарайским районом РК. В ноябре 2014 года между Крымом и Татарстаном было подписано соглашение о сотрудничестве.
Отметим, Ремзи Ильясов ранее уже бывал в РТ. В мае 2016 года в качестве почетного гостя он посетил праздник «Каравон».