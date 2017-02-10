Овощной молл с климат-контролем построят в Новосибирске

Глава региона провел в Узбекистане несколько встреч с представителями бизнес-сообщества, коллегами по исполнительной власти, посетил ведущие агропромышленные производства.

Оказаться в «зелёном коридоре».

Узбекистан — один из основных торговых партнеров нашего региона. В лучшие годы товарооборот между нами достигал 95 (!) миллионов долларов. Сейчас экономика дружеской азиатской республики постепенно переходит на новые рельсы: делает ставку на развитие сельского хозяйства, увеличение земельных площадей для овощей и фруктов, при этом гарантируя высокое качество.

— Основной задачей поездки стали выработка и согласование с правительством и предпринимателями Узбекистана новых условий, принципов и сроков доставки в наш регион плодоовощной продукции. Сегодня при посредничестве правительства России достигнута договоренность по созданию «зеленого коридора» для поставок плодоовощной продукции из Республики Узбекистан в Новосибирскую область, — подчеркнул Владимир Городецкий.



Такой режим, в частности, позволит оптимизировать временные затраты на прохождение фитосанитарного, таможенного и иных видов контроля. А это значит, повлияет на окончательную цену на прилавках.



Еще один важный вопрос — привлечение железнодорожного транспорта к перевозке продукции. В этом заинтересованы и узбекские, и казахстанские железные дороги, готовые предоставлять льготные тарифные условия при провозе товаров. Поставки железнодорожным транспортом позволят сократить время в пути и обеспечить более качественное хранение перевозимой продукции.



И если сейчас наш регион в год «съедает» до 250 тонн узбекских овощей и фруктов, то благодаря предпринятым шагам эта цифра увеличится в два, а то и в три раза.

Рынок нового времени.

Уже в мае на территории сибирской столицы начнет функционировать торговый дом «Узэкспорт-Сибирь». Его якорной площадкой будет торгово-складской комплекс «Импульс» на Мочищенском шоссе. Основной товар — продукты питания из азиатской республики. Объем частных инвестиций в проект составил почти миллиард рублей.



— Мы предлагаем цивилизованный вариант торговли. В помещениях будут установлены специальное оборудование, холодильные камеры, 24 часа поддерживаться необходимая температура, — пояснил новосибирский бизнесмен Дмитрий Терешков, являющийся одним из партнеров реализации этого проекта.



При этом работать в новом оптово-розничном комплексе смогут и местные производители. Реализовывать разрешат не только овощи и фрукты, но и мясо, молочную продукцию и т. д. Семьдесят контрактов на аренду помещений уже заключено.



— Новосибирск является крупнейшим транспортно-логистическим узлом Сибири, откуда поставляется продукция в Кемеровскую, Омскую, Томскую области и Алтайский край. Поэтому сегодня открытие в регионе оптово-розничного комплекса плодоовощной продукции из Узбекистана является актуальным, — прокомментировал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов. — Тот же Хилокский рынок сегодня ориентирован на структуру мелкорозничной торговли, частного потребления. У сетевых структур совершенно иные требования к поступающей продукции. Новый проект закроет, в первую очередь, эту нишу, так как в нашем регионе представлены федеральные и региональные торговые сети и другие структуры, которые вышли на совершенно иной уровень организации торговли и обслуживания населения.

Что еще?

Представители Узбекистана рассказали, что на их территории будет востребована продукция из гофрокартона для производства тары. В Новосибирской области есть предприятия, производящие такой вид упаковки. Также имеется спрос на биопрепараты для защиты растений и борьбы с вредителями.

Цифра

15 000 квадратных метров составит общая площадь нового оптово-розничного комплекса.

Опубликовано в газете «Вечерний Новосибирск» № 5 от 10 февраля 2016 года.