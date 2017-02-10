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12:51 (мск), источник: Новости Перми

В 2017 году в Перми расширится зона платных парковок

Если сейчас платные парковки занимают лишь центральные улицы, то вскоре в эту зону попадут и другие участки, в том числе, где преобладают жилые дома. Идею хотят реализовать к концу лета.

Источник: Новости Перми

Власти Перми приняли решение о расширении зоны платной парковки в 2017 году, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Новая зона платных парковок будет появляться поэтапно. Сначала в тех местах, где проблема с парковочными местами, а к концу лета ее запустят на всех запланированных улицах.

Платные парковки будут установлены на следующих участках:
— в сторону Перми-2: ул. Окулова, Крисанова, Пушкина;
— от площади возле Центрального рынка: через ул. Революции до Комсомольского проспекта, затем от ул. Осипенко до ул. Чернышевского, по ул. Островского до ул. Пушкина;
— в сторону м/р Разгуляй: ул. Советская, Клименко, Ленина.

Во второй зоне платных парковок не будет тотального перевода улиц в зону платной парковки. На отдельных улицах парковка останется бесплатной, это связано с тем, что на этих участках расположена преимущественно жилая зона и небольшое количество офисных и деловых центров.

Напомним, сейчас зона платных парковок ограничена улицами Монастырская/Окулова, Попова, Пушкина и Островского.

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