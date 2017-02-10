В 2017 году в Перми расширится зона платных парковок

Власти Перми приняли решение о расширении зоны платной парковки в 2017 году, сообщает пресс-служба горадминистрации.



Новая зона платных парковок будет появляться поэтапно. Сначала в тех местах, где проблема с парковочными местами, а к концу лета ее запустят на всех запланированных улицах.



Платные парковки будут установлены на следующих участках:

— в сторону Перми-2: ул. Окулова, Крисанова, Пушкина;

— от площади возле Центрального рынка: через ул. Революции до Комсомольского проспекта, затем от ул. Осипенко до ул. Чернышевского, по ул. Островского до ул. Пушкина;

— в сторону м/р Разгуляй: ул. Советская, Клименко, Ленина.



Во второй зоне платных парковок не будет тотального перевода улиц в зону платной парковки. На отдельных улицах парковка останется бесплатной, это связано с тем, что на этих участках расположена преимущественно жилая зона и небольшое количество офисных и деловых центров.



Напомним, сейчас зона платных парковок ограничена улицами Монастырская/Окулова, Попова, Пушкина и Островского.