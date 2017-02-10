Теперь 430 лекарств можно будет купить дешевле

Из них — 242 медикамента европейских производителей, 107 — из стран СНГ, 60 — из других государств и 11 -местных компаний.

Цены снизили до 40%. Кроме того, на отечественном фармацевтическом рынке появились 48 новых наименований лекарств, которые Агентство зарегистрировало впервые.

В национальном каталоге цены производителей будут действительны в течение года со дня появления указа минздрава.