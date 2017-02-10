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12:32 (мск), источник: Publika.md

Теперь 430 лекарств можно будет купить дешевле

Более 430 наименований медицинских препаратов зарегистрировали в январе текущего года в Агентстве по лекарствам по сниженным ценам.

Источник: Publika.md

Из них — 242 медикамента европейских производителей, 107 — из стран СНГ, 60 — из других государств и 11 -местных компаний.

Цены снизили до 40%. Кроме того, на отечественном фармацевтическом рынке появились 48 новых наименований лекарств, которые Агентство зарегистрировало впервые.

В национальном каталоге цены производителей будут действительны в течение года со дня появления указа минздрава.

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