Теперь 430 лекарств можно будет купить дешевле
Более 430 наименований медицинских препаратов зарегистрировали в январе текущего года в Агентстве по лекарствам по сниженным ценам.
Более 430 наименований медицинских препаратов зарегистрировали в январе текущего года в Агентстве по лекарствам по сниженным ценам.
Из них — 242 медикамента европейских производителей, 107 — из стран СНГ, 60 — из других государств и 11 -местных компаний.
Цены снизили до 40%. Кроме того, на отечественном фармацевтическом рынке появились 48 новых наименований лекарств, которые Агентство зарегистрировало впервые.
В национальном каталоге цены производителей будут действительны в течение года со дня появления указа минздрава.