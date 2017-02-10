Ростовчане хотят отменить плату за капремонт в домах, где его уже провели

Назрела необходимость принятия поправок в областной документ. Речь идет о снятии обязательств платить взносы после проведённого в доме ремонта. Такую возможность предполагает федеральный закон.

В доме по адресу улица Калинина, 32а за капитальный ремонт платят не 7,17 рублей, а целых 16 рублей с квадратного метра, а сам ремонт сделали в кредит. Как только рассчитаемся по кредиту, взносы на капремонт отменим совсем, надеется председатель ТСЖ.

ТСЖ в этом когда-то кооперативном доме организовали почти 20 лет назад. Деньги на ремонт здесь собирают добровольно уже 14 лет. А когда вышел закон о капремонте, жильцы сразу решили, что продолжат копить средства на собственном специальном счете. Но потом в пятиэтажке одновременно прохудилась крыша и лопнула труба отопления, и сбережений на ремонт не хватило. Пришлось взять в банке два кредита на миллион с лишним рублей, тогда-то и установили взнос в 16 рублей с квадратного метра, чтобы этот займ погасить.

Жильцы согласились, хотя и не сразу. Многие надеются, что когда отдадут кредит, на какое-то время будут освобождены от постоянного взноса в 7,17 рублей. Согласно федеральному законодательству, такая возможность есть, в региональном — нет.

«В жилищном кодексе сказано, что субъект может для некоторых домов установить норму — накопить какую-то величину, остановиться, не собирать взнос. Мы на это не пошли. Если мы остановим сборы — мало ли чем это обернется. Наступит плановый срок, а накоплений нет», — говорит заместитель министра ЖКХ Ростовской области Валерий Былков.

«Я думаю, что все-таки в этом году можно будет убедить руководство министерства в том, чтобы нам сделали какие-то сокращения или поблажки. В любом случае, совсем отказаться от сбора денег на капитальный ремонт нельзя», — говорит председатель ТСЖ «Калининец» Сергей Атаманенко.

Есть у председателя ТСЖ еще одно рационализаторское предложение — оплату банковских процентов по кредитам на капремонт производить не из кошелька жильцов, а за счет государства. Федеральное законодательство уже сейчас позволяет компенсировать ставку по кредитам, но только в том случае, если эффективность вложений удастся доказать. Вот только оценить эффективность капитального ремонта пока никто не берется, а значит и на компенсацию рассчитывать сложно.