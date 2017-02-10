Ростовчане хотят отменить плату за капремонт в домах, где его уже провели
Жители Дона вносят рационализаторские предложения в закон о капитальном ремонте.
Жители Дона вносят рационализаторские предложения в закон о капитальном ремонте.
Назрела необходимость принятия поправок в областной документ. Речь идет о снятии обязательств платить взносы после проведённого в доме ремонта. Такую возможность предполагает федеральный закон.
В доме по адресу улица Калинина, 32а за капитальный ремонт платят не 7,17 рублей, а целых 16 рублей с квадратного метра, а сам ремонт сделали в кредит. Как только рассчитаемся по кредиту, взносы на капремонт отменим совсем, надеется председатель ТСЖ.
ТСЖ в этом
Жильцы согласились, хотя и не сразу. Многие надеются, что когда отдадут кредит, на
«В жилищном кодексе сказано, что субъект может для некоторых домов установить норму — накопить
«Я думаю, что
Есть у председателя ТСЖ еще одно рационализаторское предложение — оплату банковских процентов по кредитам на капремонт производить не из кошелька жильцов, а за счет государства. Федеральное законодательство уже сейчас позволяет компенсировать ставку по кредитам, но только в том случае, если эффективность вложений удастся доказать. Вот только оценить эффективность капитального ремонта пока никто не берется, а значит и на компенсацию рассчитывать сложно.