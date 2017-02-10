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14:31 (мск), источник: ТАСС

В Екатеринбурге сдана самая мощная в мире теплофикационная турбина

Она сможет обеспечить теплом 100 тыс. квартир.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Самую мощную теплофикационную турбину в мире Т-295, которая сможет обеспечить теплом более 100 тыс. квартир, сдали заказчику — ПАО «Мосэнерго» на Уральском турбинном заводе (УТЗ, входит в холдинг «Ротек») в Екатеринбурге.

«Сегодня я с гордостью хочу сказать, что это самая мощная турбина в своем классе (…) Мы реально конкуренты по отношению к другим производителям аналогов данной продукции. Поэтому мы работаем не только со странами СНГ, но также поставляем продукцию в Монголию. Хотелось бы поблагодарить коллектив УТЗ за творческую, созидательную и профессиональную работу», — сказал председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг на церемонии.

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сдача турбины — «важное событие для российской энергетики». «УТЗ поставляет турбины во многие страны мира и СНГ. Сегодняшнее событие далеко не рядовое, так как эта турбина идет на замену устаревшей. В турбине Т-295 применены самые современные технологии, сделаны совершенно новые лопатки, которые сохраняют в год для пользователей более $3 млн», — сказал губернатор.

Передовые технологии в ТЭК

По словам председателя совета директоров АО «Уральский турбинный завод» Михаила Лифшица, новая турбина «с завода готова к следующей промышленной революции: цифровизации экономики». «Т-295 будет подключена к нашей системе прогностики “ПРАНА”. По сути, мы создаем в электроэнергетике новый технологический стандарт, а надежность оборудования становится управляемым параметром», — отметил Лифшиц.

Главный конструктор УТЗ Алексей Култышев добавил, что турбина будет подключена к промышленному интернету, что позволит дистанционно полностью прогнозировать ее работу. Он пояснил, что в случае отклонений в диагностике машина будет давать рекомендации работникам по устранению сбоев. Информация будет отправляться на инженерную станцию или на удаленный персональный компьютер.

Исторически именно уральские турбины «надежно обеспечивали Москву теплом и электроэнергией», пояснил главный инженер ПАО «Мосэнерго» Сергей Ленев.

«Новая машина приходит на смену турбине серии Т-250, которые устанавливались с 1970-х годов в крупных городах страны. За более чем 40 лет эксплуатации они зарекомендовали себя как надежные и эффективные машины, но в ближайшие годы турбины Т-250 достигнут предельной наработки. Рассчитываю, что уральский завод подготовил этим машинам достойную смену, и турбины Т-295 будут способны прослужить не меньше», — подчеркнул Ленев.

О турбине и УТЗ

Энергетическая паровая турбина Т-295 — новейшая разработка российской конструкторской школы турбиностроения.

Ее электрическая мощность достигает 335 МВт, а тепловая нагрузка — 385 Гкал/ч. Она изготовлена для ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго».

УТЗ основан в 1938 году. Его первая паровая турбина АТ-12 мощностью 12 тыс. киловатт была собрана и испытана в мае 1941 года. По данным пресс- службы предприятия, в России и странах СНГ примерно половина установленной мощности теплофикационных турбин приходится на турбины УТЗ.

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