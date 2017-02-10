Определены микрорайоны Новосибирска, в которых частные застройщики построят школы
Частные компании построят несколько школ в микрорайонах Новосибирска, сообщает
Частные компании построят несколько школ в микрорайонах Новосибирска, сообщает
Так, в «Чистой Слободе» застройщик подготовил проект школы, нулевой цикл которой уже завершён. В микрорайоне «Матрёшки» застройщик разрабатывает проект школы, привязанный к этой территории. В «Родниках» также есть удачный опыт
«В развитии социальной инфраструктуры в рамках
На завершающей стадии строительства находится
«Большая работа ведётся, ещё больше предстоит сделать. Для мэрии развитие социальной инфраструктуры — приоритет на ближайшие годы», — подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть.