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13:34 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Определены микрорайоны Новосибирска, в которых частные застройщики построят школы

Частные компании построят несколько школ в микрорайонах Новосибирска, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, в «Чистой Слободе» застройщик подготовил проект школы, нулевой цикл которой уже завершён. В микрорайоне «Матрёшки» застройщик разрабатывает проект школы, привязанный к этой территории. В «Родниках» также есть удачный опыт муниципально-частного партнёрства, где построена школа № 211, ещё одну застройщик планирует возвести в ближайшие годы.

«В развитии социальной инфраструктуры в рамках муниципально-частного партнёрства заинтересованы все: муниципалитет, жители, застройщики. Потому что без детских садов, школ новые кварталы неконкурентоспособны. Мы приглашаем застройщиков к сотрудничеству, и они активно откликаются, выдвигая интересные инициативы», — отметил мэр Анатолий Локоть.

На завершающей стадии строительства находится школа-интернат № 37, продолжается реконструкция школ № 82 в Дзержинском районе и № 155 на Ключ-Камышенском плато. В жилмассиве «Берёзовое» также идёт строительство школы за счёт федеральных средств.

«Большая работа ведётся, ещё больше предстоит сделать. Для мэрии развитие социальной инфраструктуры — приоритет на ближайшие годы», — подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

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