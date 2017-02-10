Под Волгоградом построят новый мост и реорганизуют придорожный рынок

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград», дорожники примут меры по обеспечению безопасности дорожного движения на мосту через реку Оленье на федеральной трассе Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград».

В настоящее время на 630 километре магистрали проводят реконструкцию искусственного сооружения. Возведение двухполосной переправы с пешеходными тротуарами и освещением, начатые в 2016 году, завершат в конце 2017 года.

Реконструкция предполагает не только строительство нового моста, но и подъездов к нему. Проект предусматривает установку перильного и барьерного ограждения вдоль трассы в границах населенного пункта Оленье и организацию пешеходных переходов.

«Таким образом, будет сведена к минимуму возможность возникновения ДТП с участием пешеходов и стихийных стоянок большегрузов», — отметили в пресс-службе.