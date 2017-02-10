Под Волгоградом построят новый мост и реорганизуют придорожный рынок
Дорожники построят новый мост и реорганизуют придорожный рынок в Дубовском районе Волгоградской области.
Дорожники построят новый мост и реорганизуют придорожный рынок в Дубовском районе Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
В настоящее время на 630 километре магистрали проводят реконструкцию искусственного сооружения. Возведение двухполосной переправы с пешеходными тротуарами и освещением, начатые в 2016 году, завершат в конце 2017 года.
Реконструкция предполагает не только строительство нового моста, но и подъездов к нему. Проект предусматривает установку перильного и барьерного ограждения вдоль трассы в границах населенного пункта Оленье и организацию пешеходных переходов.
«Таким образом, будет сведена к минимуму возможность возникновения ДТП с участием пешеходов и стихийных стоянок большегрузов», — отметили в
Кроме того, в зону проведения работ попадает размещенный в полосе отвода трассы Р-228 рынок. Вместе с администрацией Дубовского района ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» было принято решение перенести хаотично размещенные торговые точки в специально отведенное место. «За администрацией Оленьевского сельского поселения остается выбор участка для цивилизованной торговли. Создание