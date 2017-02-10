В «Кольцово» таможенники задержали 23 килограмма парфюмированной воды

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кольцовской таможни.

64 флакона находились в багаже двух россиянок, которые возвращались из путешествия в Дубай. Сотрудники таможни досмотрели чемоданы пассажиров, но девушки заявили, что везут товар исключительно для личного пользования.

«Объединенные Арабские Эмираты являются ведущим мировым экспортером косметических средств и парфюмерной продукции. При этом крупный рынок парфюмерии как раз и расположен в городе Дубай. Цены там более чем привлекательные, и при покупке нескольких флаконов можно получить вполне внушительную скидку. Видимо, умение торговаться и помогло женщинам в преддверии праздников накупить подарков и друзьям, и себе любимым. Но стоит оговориться, что молодые дамы являются индивидуальными предпринимателями, которые, совершенно случайно специализируются на продаже парфюмерной продукции», — сообщили в пресс-службе Кольцовской таможни.

Сейчас товар изъят, а девушки жду окончания административного расследования. Предположительно, им выпишут штраф в размере половины стоимости перевозимого товара.