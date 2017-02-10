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13:21 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Суд поддержал переезд театра Афанасьева в помещение кинотеатра «Пионер»

Компания «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» должна передать помещение на улице Горького, 52 в Новосибирске его собственнику — мэрии Новосибирска по решению суда, сообщает пресс-служба мэрии.

Суд удовлетворил требования мэрии к арендатору освободить кинотеатр «Пионер», в планах муниципалитета — перевести в освободившееся здание на улице Горького, 52 Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева.

Компания «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» занимала здание кинотеатра «Пионер» и отказывалась передавать помещение площадью 1443,7 кв. м его собственнику — мэрии Новосибирска. Суд обязал передать указанные помещения департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города.

«Это хорошая новость. Знаменитый, популярный и любимый новосибирцами театр Сергея Афанасьева — в центре города, возле Первомайского сквера — это красиво и знаково для Новосибирска. Этот театр, безусловно, достоен такой прекрасной площадки», — отметил мэр Анатолий Локоть.

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