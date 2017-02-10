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13:19 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области правильно начисляет оплату за электричество лишь одна из десяти управляющих компаний

Лишь одна из десяти проверенных управляющих компаний в Челябинске правильно начисляет коммунальные платежи за электроэнергию. Об этом сообщила замначальника Главного управления «Государственной жилищной инспекции» Челябинской области Элла Никитина на состоявшейся сегодня, 10 февраля, пресс-конференции.

Поводом для встречи ответственных чиновников с журналистами послужили многочисленные жалобы жителей региона на резко подскочившие счета за коммунальные услуги, в частности за оплату электроэнергии, с начала 2017 года.

«После проверок десяти управляющих организаций мы констатировали, что лишь одна из них провела начисления правильно, остальные увеличили начисления незаконно, — сообщила Элла Никитина. — Мы предложили управляющим компаниям в последующие месяцы сделать перерасчет за потребленную жителями электроэнергию. Если и после этого счета в квитанциях не изменятся, будем вынуждены прибегнуть к крайним мерам».

При этом сами тарифы за пользования ресурсами для потребителей не изменились — они корректируются раз в год в июле. Просто с нынешнего года оплата за общедомовые нужды не выделяется в квитанциях отдельной строкой, а перешла в разряд жилищных услуг. И если раньше за пользование электроэнергией или теплом счета собственникам жилья выставляли ресурсоснабжающие компании, то теперь эта функция перешла к управляющим организациям (УК, ТСЖ, ЖК). И стоимость этих услуг сразу выросла.

«Некоторые управляющие организации при выставлении нормативов за общедомовые нужды распространили их из расчета всей площади дома, — пояснил суть проблемы заместитель губернатора Сергей Шаль. — И в эти квадратные метры вошли также чердаки и подвалы, за которые граждане платить не должны. Надеемся, что это сделано неумышленно. Мы известили управляющие компании о недопустимости повторения таких расчетов и потребовали от них сделать перерасчет. Эту ошибку мы будем исправлять, и прописанный в квитанциях за январь платеж будет зачтен при будущих расчетах за потребленную электроэнергию».

Другими словами, собственники жилья обязаны платить ОДН только за те помещения, которыми они пользуются — лестничные пролеты и площадки, лифты и прочее. Причем, жильцы сами определяют оплату квадратных метров жилья.

На общем собрании жители дома должны прийти к решению, как и сколько платить — в зависимости ли от общих квадратных метров дома, от числа квартир или количестве проживающих в каждой квартире. Скажем, владелец однокомнатной квартиры должен платить за общедомовые нужды меньше, чем жильцы четырехкомнатной квартиры, в которой априори проживает больше людей, пользующихся общим теплом и светом. «Ну, а если, допустим, в этой четырехкомнатной квартире живет один собственник, значит, он может позволить себе такую большую жилплощадь, стало быть, у него должно хватать финансовых средств, чтобы оплачивать платежи за ОДН в четырехкратном размере», — сделал логичный вывод Сергей Шаль.

В тех же случаях, когда жильцы дома не определились с формой оплаты квадратных метров за ОДН, управляющие компании будут выставлять счета на эти нужды по существующим ранее тарифам, исходя из установленных нормативов. «В этом году тарифы на электроэнергию выросли на 3,9 процента, — информировал присутствующих заместитель министра тарифного регулирования Челябинской области Антон Дрыга, — но если в каких-то домах их рост превысил это значение, то с 1 июля 2017 года собственники жилья смогут получать финансовую компенсацию».

Как бы там ни было, задолженность населения за потребленную электроэнергию сохраняется. «Мы боремся с неплательщиками и должниками, — поведал директор по сбытовой деятельности “Челябэнергосбыта” Андрей Святых. — Но в любом случае двойного начисления в платежах не будет».

Не могли обойти стороной участники дискуссии и вопрос об индивидуальных приборах учета, которые лет десять назад активно внедрялись в жилых домах. «В то время государство решило, так сказать, раздать всем сестрам по серьгам, — перешел к метафорам Сергей Шаль. — То есть каждый собственник жилья должен оплачивать строго за потребленную энергию лично им. Но выяснилось, что фактическое потребление электричества стало намного больше предусмотренного норматива — сказалось неучтенное потребление, наличие в доме “резиновых” квартир и прочее. Поэтому в прошлом году было принято решение о том, что по фактическому потреблению расчет производится только в тех домах, которые на сто процентов оборудованы индивидуальными приборами учета, а также общедомовым прибором учета. Во всех остальных случаях оплата производится по общему потреблению в доме».

Что же касается тех самых чердаков и подвалов, из-за которых выросли цены в квитанциях, то за них должны платить собственники этих помещений. Например, предприниматели, имеющие помещения в жилых домах. Для них действительно платежи выросли, поскольку отныне за единицу оплаты берется занимаемая ими площадь дома, находящаяся в собственности.

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В Челябинской области правильно начисляет оплату за электричество лишь одна из десяти управляющих компаний
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