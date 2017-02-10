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13:16 (мск), источник: АиФ Омск

Омские власти не продадут бывшую спецшколу в Амурском посёлке

Специалисты рассматривают варианты его использования.

Правительство Омской области изменило решение о продаже здания бывшей спецшколы по ул. 21-я Амурская, 21а.

Об этом глава регионального минимущества сообщил сегодня на встрече с журналистами. Сейчас прорабатываются варианты дальнейшей передачи этого комплекса в муниципальную собственность. Что разместить в здании, школу или детский сад, предстоит решить муниципалитету.

«Недвижимость находится в приемлемом состоянии», — сказал Борис Смольников, министр имущественных отношений Омской области.

Напомним, что здание бывшей спецшколы состоит из двух спальных корпусов, плюс хозяйственный и учебный корпуса, мастерские, столовая, медпункт и овощехранилище. Это единственный объект недвижимости, исключённый к 2017 году из областной программы приватизации. В остальном она не изменилась.

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