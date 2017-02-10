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17:01 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове сдали в эксплуатацию проблемный дом на Очаковской

16-этажный многоквартирный дом на ул. Очаковской, 39 в Ростове исключен из реестра проблемных, сообщает пресс-служба правительства региона.

Строительство многоквартирного жилого дома на улице Очаковской застройщик ООО «Монолит» начал в 2004 году без соответствующего разрешения. В марте 2014 года дом был внесен в реестр проблемных объектов долевого строительства.

В качестве помощи пострадавшим участникам долевого строительства в декабре 2016 года из бюджета Ростовской области выделили субсидию на возмещение затрат за подключение к инженерно-техническим сетям обеспечения в сумме 7,6 млн рублей. В настоящее время дом введен в эксплуатацию, благоустроенные квартиры получили 152 дольщика.

Напомним, в 2016 году количество обманутых дольщиков в Ростовской области сократилось на четверть, сдали четыре ростовских долгостроя, в том числе один из объектов строительного концерна «Вант» (пер. Университетский, 78). Долгожданное жилье получили 436 семей. Этого удалось добиться благодаря ряду изменений в областном законодательстве. Теперь инвесторам, решившимся взяться за долгострой, вне конкурса выделяют землю под строительство в пределах муниципалитета.

«Еще одна форма поддержки — субсидия из областного бюджета на подключение этих домов к коммуникациям, — рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. — Таким образом, с помощью сформированной законодательной базы мы можем постепенно решать проблему обманутых дольщиков».

Отметим, что благодаря новым законодательным инструментам уже нашли инвесторов на достройку еще семи домов в регионе: два дома в Батайске (улицы Орджоникидзе и Воровского) и два — в Таганроге (улицы Чучева и маршала Жукова), еще три — в Ростове-на-Дону (на пр. Королева, пр. Стачки и пр. Нагибина).

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