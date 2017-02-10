В Ростове сдали в эксплуатацию проблемный дом на Очаковской

Строительство многоквартирного жилого дома на улице Очаковской застройщик ООО «Монолит» начал в 2004 году без соответствующего разрешения. В марте 2014 года дом был внесен в реестр проблемных объектов долевого строительства.

В качестве помощи пострадавшим участникам долевого строительства в декабре 2016 года из бюджета Ростовской области выделили субсидию на возмещение затрат за подключение к инженерно-техническим сетям обеспечения в сумме 7,6 млн рублей. В настоящее время дом введен в эксплуатацию, благоустроенные квартиры получили 152 дольщика.

Напомним, в 2016 году количество обманутых дольщиков в Ростовской области сократилось на четверть, сдали четыре ростовских долгостроя, в том числе один из объектов строительного концерна «Вант» (пер. Университетский, 78). Долгожданное жилье получили 436 семей. Этого удалось добиться благодаря ряду изменений в областном законодательстве. Теперь инвесторам, решившимся взяться за долгострой, вне конкурса выделяют землю под строительство в пределах муниципалитета.

«Еще одна форма поддержки — субсидия из областного бюджета на подключение этих домов к коммуникациям, — рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. — Таким образом, с помощью сформированной законодательной базы мы можем постепенно решать проблему обманутых дольщиков».