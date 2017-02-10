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13:31 (мск), источник: ИА REGNUM

Воронежское КБХА вернуло себе криогенное производство

Вывод ООО «Криосервис» из состава предприятия стал поводом к возбуждению уголовного дела против бывшего гендиректора КБХА.

В структуре АО «Конструкторское бюро химавтоматики» возобновило работу криогенное производство. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба КБХА.

Производство было запущено 1 февраля. Ранее АО «КБХА» прекратило договорные отношения с ООО «Криосервис» (специализировалось на производстве технических газов — жидких и газообразных азота и кислорода, а также газовых смесей), которое в течение 12 лет являлось арендатором помещений и оборудования цеха. На сотрудниках цеха это никак не отразилось — он введены в штат КБХА.

«Продукция криогенного производства была и остается необходимой для нормального функционирования испытательного комплекса КБХА, где проходят холодные и огневые испытания наших ракетных двигателей. В настоящее время КБХА способно проводить наземные огневые испытания ракетных двигателей на самых разных компонентах топлива: кислород — керосин, кислород — водород, кислород — метан и других. Но при этом очевидно, что для всех них нужен кислород, а также другие технические газы, которые с советских времен и производит наш криогенный цех», — прокомментировал главный конструктор АО «КБХА» Виктор Горохов.

По словам исполнительного директора АО «КБХА» Алексея Камышева, работа по возврату «Криосервиса» была системной и целенаправленной.

На предприятии добавили, что ООО «Криосервис» ранее выиграло тендер на централизованные поставки кислорода для бюджетных учреждений здравоохранения Воронежской области — проект стал пилотным. Договор теперь будет выполнять КБХА.

Криогенный цех воронежского «Конструкторского бюро Химавтоматики» был выведен из состава КБХА и преобразован в отдельную организацию еще в 2003 году. В 2015 году это решение принесло неожиданный результат: полиция возбудила уголовное дело против Владимира Рачука, тогда руководившего КБХА. Правоохранители посчитали, что решение о выводе цеха из состава предприятия незаконно, а ущерб тогда оценили в 80 млн рублей.

Однако спустя несколько недель Советский суд Воронежа признал возбуждение уголовного дела незаконным, этот вывод поддержал и облсуд.

Владимир Рачук, который возглавлял КБХА (он являлся гендиректором и главным конструктором) с 1993 года, ушел с обоих постов в июне 2015-го — после инцидента с ракетой «Протон», которая не сумела вывести на орбиту мексиканский спутник связи «МекСат-1». Комиссия пришла к выводу, что причиной нештатного завершения полета ракеты-носителя «Протон-М» стал «отказ рулевого двигателя 3-й ступени из-за повышенных вибронагрузок» — конструктивного характера.

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