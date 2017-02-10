Проект развития дорог Пермской агломерации включен в краевую госпрограмму

Данное решение обусловлено необходимостью заключения соглашения между федеральным дорожным агентством и правительством края о предоставлении в 2017 году межбюджетных трансфертов в рамках реализации госпрограммы «Безопасные и качественные дороги».
В министерстве транспорта края пояснили, что программа будет действовать с 2017 по 2025 годы. Основные цели, обозначенные в проекте: приведение дорог в нормативное состояние — 50% к 2018 году и 85% к 2025 году, а также ликвидация очагов аварийности в агломерации — снижение на 50% к 2018 году по сравнению с уровнем 2016 года и снижение на 85% к 2025 году в сравнении с 2016 годом.
До 2018 года в рамках реализации программы запланирован ремонт дорог федерального и регионального значения в границах пермской городской агломерации, первоочередные мероприятия по ликвидации очагов аварийности, оборудование пешеходных переходов. После 2018 программой предусмотрены строительство и реконструкция дорог, установка дополнительных комплексов фото-видеофиксации, устройство освещения. Напомним, в состав пермской городской агломерации входят город Пермь, Пермский, Добрянский и Краснокамский районы Пермского края.