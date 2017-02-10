В Татарстане проверили качество магазинного молока

В исследовании приняли участие сертифицированные эксперты-технологи, в том числе профессора КНИТУ-КХТИ и Казанской ветеринарной академии.

Эксперты исследовали 7 образцов молока жирностью 2,5 процента шести производителей — как татарстанских, так и из соседних регионов. Все образцы молока были зашифрованы и пронумерованы. Специалисты провели органолептическую оценку молока — оценили вкус, цвет, запах, консистенцию образцов. После этого были выставлены баллы.

Лучшим по потребительским свойствам было признано молоко марки «Очень важная корова» (Зеленодольский молочный комбинат, Татарстан) — 8,2 балла.

На 2-м месте — марка «Лакомо» того же Зеленодольского молкомбината (8 баллов).

3-е место заняла марка молока «Кошкинское» (Самарская область) — 7,4 балла.

На 4-м месте оказались сразу два образца молока — татарстанское «Просто молоко» и «Ядринмолоко» из Чувашии — по 6,6 балла.

5-е место досталось марке молока «Веселый молочник» (Башкортостан) — 6,3 балла.

6-е место у марки молока из Удмуртии «Село зеленое» (6 баллов).

«Правильное молоко должно быть без хлопьев белка и сбившихся комочков жира, — рассказала ИА “Татар-информ” руководитель Независимого центра экспертиз Танзиля Мусина. — У молока не должно быть посторонних привкусов и запахов. Допускается сладковатый привкус. Цвет допускается с синеватым оттенком для обезжиренного молока, со светло-кремовым оттенком — для стерилизованного молока, с кремовым оттенком — для топленого».

Подобные исследовательские дегустации в Татарстане проходят регулярно.

Напомним, ранее эксперты Национального института качества и профессора Казанской ветеринарной академии проверяли качество покупной питьевой воды.