За «недостройки» в Башкирии увеличат земельный налог

К ним относятся дома, сараи, дачи, бани, которые построены на частных земельных участках и учтены в кадастре, но еще не оформлены в собственность физлиц. Об этом говорится в проекте «Основных направлений налоговой политики на 2017−2019 годы».

До этого налог на имущество начислялось только после того, как владелец оформлял документально свои права на этот объект. Сторонники новых налогов утверждают, что многие хитрят — не оформляют свои постройки и тем самым не платят соответствующие налоги. В кадастре недвижимости (ГКН) не указаны правообладатели 38% зданий (4,4 млн участков по всей стране, по данным Минэкономики).

Вопрос интереснее — как будут выявлять такого рода «скрытные» постройки. Это можно сделать только случайным образом. В Подмосковье ради этого с осени проходят аэросъемки, первые жертвы таких «воздушных налетов» уже получили уведомления, к которым приложены снимки. Минусы такого рода выявления построек большие: многие подмосковные дачники утверждают, что капитальными постройками указаны обычные навесы и надувные бассейны. Интересно то, как сообщают дачники, доказать обратное сложно, так как закон по поводу аэросъемки еще не принят.

В Росреестре не сообщают число граждан, которых затронет новый налог, так как регистрация прав проводится только по заявлению физлица и до заявления на участке, юридически, ничего нет. Нет объекта — нет собственника — нет налога. Существует еще такой момент: владелец участка и владелец постройки могут быть разными, например, в случае аренды земли, договоры по которым не регистрируются Росреестром. Непонятна и система оценки недостроенных объектов.

В 2014 году Минэкономики уже пыталось вывести «недостроенные» объекты из тени. Тогда предлагалось, что при затягивании срока строек более чем на 5 лет, земельный налог можно увеличить до шести раз.

По данным УФНС по РБ, при исчислении земельного налога, по отношению владельцев незарегистрированных «недостроек» будет применен повышающий коэффициент 2.

— Это касается владельцев земельных участков, взятых под индивидуальное жилищное строительство в 2006 и ранее годах, — объясняет специалист УФНС по РБ Анастасия Азанова. — Так как мы не можем облагать налогом незарегистрированное жилье и заставить владельца зарегистрировать тоже не можем, было принято решение увеличить земельный налог для тех, кто превысил десятилетний срок на проектирование и строительство. Это поможет выявить тех граждан, которые намеренно не регистрируют достроенный объект недвижимости.

По словам специалиста, пока в ведомстве ведется подготовка, составление базы для рассылки уведомлений с новым налогом. Аэросъемок, как в Подмосковье в республике не будет — база составляется из существующего списка тех, кто брал землю на строительство жилья, но так и не зарегистрировал его в течение 10 лет.

Напомним, в Башкирии налог на имущество для физлиц изменился с 1 января 2017 года. Новые налоговые ставки установлены в процентах от кадастровой стоимости объектов налогообложения, которые колеблются от 0,11 до 0,24%. К примеру, налог на жилой дом с кадастровой стоимостью до 4 млн рублей составит 0,11%. На столько же процентов были оценены гараж и машиноместо, хозяйственные строения или сооружения, площадь которых не превышает 50 квадратных метров. С оговоркой, что они находятся на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства. За 10-ти миллионный дом придется заплатить 0,22%.