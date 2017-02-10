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14:39 (мск), источник: СуперОмск

Минимущества выручило в бюджет Омской области 220 миллионов

Как сообщил министр имущественных отношений Борис Смольников 10 февраля на встрече с журналистами, в 2016 году его ведомство обеспечило неналоговые поступления в региональный бюджет на сумму более 220 млн рублей.

В том числе отчисления от прибыли предприятий с областным участием составили более 80,6 млн рублей.

В минувшем году приватизировали 18 объектов недвижимости и столько же единиц движимого имущества. В 2017 году планируется снова выставить на приватизацию госпакеты «Тевризнефтегаза» и «Омского аэропорта «Фёдоровка», здание на 3-й Транспортной, улице Строителей. Есть и новые объекты в списке — памятник культуры на Косарева и акции АО «Омское радио». В целом же поступления от приватизации в 2017 году ожидаются на уровне 238 млн рублей.

Для эффективного использования областной собственности был создан фонд свободных помещений общей площадью около 130 тыс. кв. метров. Кроме того, в 2016 году правительство региона снизило на 10 процентов выкупную стоимость земельных участков под строениями для малого и среднего предпринимательства.

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