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14:58 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе больше половины работающих получают «белую» зарплату

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе 55 процентов работающих заявили, что получают официальную зарплату, выяснилось по итогам соцопроса, проведенного по заказу администрации Уфы.

13 процентов респондентов сообщили, что постоянно получают «серые» зарплаты, еще 17 процентов — о периодическом использовании «серых» схем на их предприятиях.

По данным, озвученном на заседании рабочей группы по легализации трудовых отношений, 47 процентов опрошенных работают на постоянной работе по трудовому или гражданско-правовому договору. По устной договоренности работают 8 процентов. Индивидуальной деятельностью или частным предпринимательством без наемных работников заняты 12 процентов респондентов. Предпринимательством с участием наемных работников заняты 3,4 процента. Доля неработающих составила 24 процента.

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