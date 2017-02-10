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16:37 (мск), источник: ТАСС

Медицинский центр стоимостью 1,3 млрд рублей откроют в Новосибирске

Корпус рассчитан на проведение 12 тыс. операций в год.

НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Новый корпус госпиталя «Мать и дитя» компании MD Medical Group откроют в Новосибирске в феврале. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба компании.

«Всего будут открыты три новых операционных, включая одну с эндоскопической 3D-визуализацией, отделение химиотерапии и гемодиализа, центр лучевой диагностики, отделение экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), экстренное приемное отделение с травматологическим пунктом, экстренной операционной и эндоскопическим кабинетом», — говорится в сообщении.

Корпус рассчитан на проведение 12 тыс. операций в год. Его мощностей также достаточно для проведения 5 тыс. циклов ЭКО и принятия до 2 тыс. родов в год. Стоимость комплекса составила порядка 1,3 млрд рублей.

Группа «Мать и дитя» создана в 2010 году и специализируется на женском и детском здоровье. 67,9% акций компании принадлежит MD Medical Group Investments plc, остальные 32,1% находятся в свободном обращении. В состав MD Medical Group входят 29 медицинских учреждения, в том числе четыре стационара и 25 амбулаторных клиник в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Перми, Самаре и Самарской области, Иркутске, Ярославле, Новосибирске, Рязани, Красноярске, Омске, Барнауле, Новокузнецке. Кроме того, три франчайзинговые клиники расположены в Киеве.

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