Медицинский центр стоимостью 1,3 млрд рублей откроют в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Новый корпус госпиталя «Мать и дитя» компании MD Medical Group откроют в Новосибирске в феврале. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба компании.

«Всего будут открыты три новых операционных, включая одну с эндоскопической 3D-визуализацией, отделение химиотерапии и гемодиализа, центр лучевой диагностики, отделение экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), экстренное приемное отделение с травматологическим пунктом, экстренной операционной и эндоскопическим кабинетом», — говорится в сообщении.

Корпус рассчитан на проведение 12 тыс. операций в год. Его мощностей также достаточно для проведения 5 тыс. циклов ЭКО и принятия до 2 тыс. родов в год. Стоимость комплекса составила порядка 1,3 млрд рублей.