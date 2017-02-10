В «Роснефти» не удовлетворены состоянием значительной части оборудования «Башнефти»

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. «Роснефть» по итогам аудита «Башнефти» пришла к выводу, что значительная часть оборудования находится в неудовлетворительном состоянии, сообщил ТАСС представитель «Роснефти».

«Специалистами “Роснефти” после приобретения доли в АНК “Башнефть” был проведен аудит состояния материальной базы активов “Башнефти” и уровня промышленной безопасности на производственных объектах. По его итогам сделан вывод о том, что значительная часть оборудования находилась в неудовлетворительном состоянии. Менеджмент, руководивший “Башнефтью” до прихода “Роснефти”, не вкладывал необходимые средства в модернизацию и ремонт оборудования, информация о размере реально выделяемых на это финансовых средств не доводилась до акционеров», — сказал он.

Кроме того, отметил представитель «Роснефти», бывшие руководители компании необоснованно приняли программу увеличения межремонтного пробега на предприятиях до четырех лет (по существующий практике в отрасли этот период не превышает 2 лет). По данным «Роснефти», ремонт оборудования проводился некачественно, в том числе с использованием материалов и комплектующих, не соответствующих действующим регламентам. Оборудование, на котором проводились некачественные обслуживание и ремонт, временно выведено из эксплуатации (например, полностью выведена из эксплуатации установка деасфальтизации). Сроки эксплуатации оборудования продлевались необоснованно.

«Очевидно, для бывшего руководства “Башнефти” получение сиюминутной прибыли было важнее необходимых инвестиций в материальную базу», — считает представитель «Роснефти».

Он добавил, что «Роснефть» выявила большое количество фактов происшествий различного уровня на едином нефтеперерабатывающем комплексе «Башнефти», которые не были зарегистрированы."Роснефть провела анализ стандартов в области промышленной и экологической безопасности, действовавшие ранее в АНК «Башнефть», и практики их применения.

«По результатам комплексной плановой проверки Ростехнадзора подготовлена программа мероприятий по устранению выявленных нарушений. Для устранения части из них требуется выполнение работ по реконструкции или техническому перевооружению производственных объектов. Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов в период устранения нарушений будет разработан и внедрен план компенсирующих мероприятий. Данная работа наряду с приведением стандартов АНК «Башнефть» к требованиям ПАО «НК «Роснефть» будет способствовать существенному повышению уровня экологической и промышленной безопасности нового актива компании», — отметил представитель «Роснефти».

Приватизация «Башнефти».

В середине октября была завершена сделка по приобретению «Роснефтью» у государства пакета акций «Башнефти» почти за 330 млрд рублей. Сейчас «Роснефти» принадлежит 60,16% обыкновенных акций (50,08% уставного капитала) башкирской нефтяной компании, правительству Башкирии — 25,79% обыкновенных акций (25% уставного капитала). Казначейский пакет «Башнефти» составляет 2,32% обыкновенных акций (4,41% уставного капитала). Остальные доли принадлежат юридическим и физическим лицам.

В середине ноября «Роснефть» направила миноритарным акционерам «Башнефти» обязательное предложение о приобретении обыкновенных акций по цене 3 тыс. 706,41 рубля за бумагу. Совет директоров «Башнефти» рекомендовал акционерам принять это предложение. Максимальный размер обязательств «Роснефти» по обязательной оферте не превысит 206 млрд рублей.

Уставный капитал «Башнефти» составляет 177,634 млн рублей и разделен на 147,846 млн обыкновенных (83,23% уставного капитала) и 29,788 млн привилегированных акций типа «А» (16,77% уставного капитала). Номинал всех акций — 1 рубль. Привилегированные акции типа «А» не подлежат конвертации в обыкновенные акции при последующей их перепродаже.