Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Полковник ГРУ: Убийцам Гиви помогли люди из его окружения
Турецкий министр сделал заявление об "аннексии Крыма Россией"
Почему Лукашенко решил взять курс на независимость от России?
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
На круизном лайнере прогремел взрыв
Спасения в феврале не будет: МВФ не дает кредит Киеву – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Назван лидер ЕС, с которым Путин сможет расколоть Европу – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
8Бабочки из шрамов
20Ситуация на юго-востоке Украины
9Колесница для королевских похорон
16:35 (мск), источник: ТАСС

В «Роснефти» не удовлетворены состоянием значительной части оборудования «Башнефти»

«Роснефть» также выявила большое количество фактов происшествий различного уровня на едином нефтеперерабатывающем комплексе «Башнефти», которые не были зарегистрированы.

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. «Роснефть» по итогам аудита «Башнефти» пришла к выводу, что значительная часть оборудования находится в неудовлетворительном состоянии, сообщил ТАСС представитель «Роснефти».

«Специалистами “Роснефти” после приобретения доли в АНК “Башнефть” был проведен аудит состояния материальной базы активов “Башнефти” и уровня промышленной безопасности на производственных объектах. По его итогам сделан вывод о том, что значительная часть оборудования находилась в неудовлетворительном состоянии. Менеджмент, руководивший “Башнефтью” до прихода “Роснефти”, не вкладывал необходимые средства в модернизацию и ремонт оборудования, информация о размере реально выделяемых на это финансовых средств не доводилась до акционеров», — сказал он.

Кроме того, отметил представитель «Роснефти», бывшие руководители компании необоснованно приняли программу увеличения межремонтного пробега на предприятиях до четырех лет (по существующий практике в отрасли этот период не превышает 2 лет). По данным «Роснефти», ремонт оборудования проводился некачественно, в том числе с использованием материалов и комплектующих, не соответствующих действующим регламентам. Оборудование, на котором проводились некачественные обслуживание и ремонт, временно выведено из эксплуатации (например, полностью выведена из эксплуатации установка деасфальтизации). Сроки эксплуатации оборудования продлевались необоснованно.

«Очевидно, для бывшего руководства “Башнефти” получение сиюминутной прибыли было важнее необходимых инвестиций в материальную базу», — считает представитель «Роснефти».

Он добавил, что «Роснефть» выявила большое количество фактов происшествий различного уровня на едином нефтеперерабатывающем комплексе «Башнефти», которые не были зарегистрированы."Роснефть провела анализ стандартов в области промышленной и экологической безопасности, действовавшие ранее в АНК «Башнефть», и практики их применения.

«По результатам комплексной плановой проверки Ростехнадзора подготовлена программа мероприятий по устранению выявленных нарушений. Для устранения части из них требуется выполнение работ по реконструкции или техническому перевооружению производственных объектов. Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов в период устранения нарушений будет разработан и внедрен план компенсирующих мероприятий. Данная работа наряду с приведением стандартов АНК «Башнефть» к требованиям ПАО «НК «Роснефть» будет способствовать существенному повышению уровня экологической и промышленной безопасности нового актива компании», — отметил представитель «Роснефти».

Приватизация «Башнефти».

В середине октября была завершена сделка по приобретению «Роснефтью» у государства пакета акций «Башнефти» почти за 330 млрд рублей. Сейчас «Роснефти» принадлежит 60,16% обыкновенных акций (50,08% уставного капитала) башкирской нефтяной компании, правительству Башкирии — 25,79% обыкновенных акций (25% уставного капитала). Казначейский пакет «Башнефти» составляет 2,32% обыкновенных акций (4,41% уставного капитала). Остальные доли принадлежат юридическим и физическим лицам.

В середине ноября «Роснефть» направила миноритарным акционерам «Башнефти» обязательное предложение о приобретении обыкновенных акций по цене 3 тыс. 706,41 рубля за бумагу. Совет директоров «Башнефти» рекомендовал акционерам принять это предложение. Максимальный размер обязательств «Роснефти» по обязательной оферте не превысит 206 млрд рублей.

Уставный капитал «Башнефти» составляет 177,634 млн рублей и разделен на 147,846 млн обыкновенных (83,23% уставного капитала) и 29,788 млн привилегированных акций типа «А» (16,77% уставного капитала). Номинал всех акций — 1 рубль. Привилегированные акции типа «А» не подлежат конвертации в обыкновенные акции при последующей их перепродаже.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Экс-глава Пермского края возглавил Ространснадзор
Кремль прокомментировал инцидент с гибелью турецких военных
Глава Еврокомиссии назвал сроки отмены виз для украинцев
Россию лишили еще одного золота Олимпиады в Лондоне
Путин заявил о готовности встретиться с Трампом в Любляне
Киев анонсировал боевые стрельбы из «Буков» близ Крыма
Бюджетники смогут отказаться от карт «Мир» в пользу наличных
Российская биатлонистка отстранена от соревнований из-за допинга
Спорт
Право Фуркада. О биатлонном скандале между Россией и Францией Особое мнение о поступках лидера общего зачета Кубка мира по биатлону
Авто
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик» В одном из ангаров портового города Вентспилс обнаружился единственный экземпляр перспективной модели «Роксана»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Государство застрахует всех дольщиков
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Москве с молотка продадут машино-места и гаражи
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Поклонники подозревают Паулину Андрееву в беременности На единственном фото в Инстаграме актрисы видно округлившийся животик.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь