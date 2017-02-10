Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Полковник ГРУ: Убийцам Гиви помогли люди из его окружения
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ
Как сейчас живет Владимир Политов из группы "На-На"
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Необычные здания-спирали (фото)
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем кончится война на Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Назван лидер ЕС, с которым Путин сможет расколоть Европу – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
15:28 (мск), источник: Интерфакс

Бюджетникам разрешат отказаться от карт «Мир» в пользу наличных

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU — Получатели бюджетных средств смогут отказаться от перечисления денег на карты «Мир» в пользу наличных, сообщил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

Источник: РИА "Новости"

«ФАС и ЦБ договорились, что с 1 января 2018 года бюджетники могут отказаться от начисления им зарплаты на карту “Мир”, но в этом случае они смогут получать свои деньги только наличными в кассе», — отметил Артемьев.

Проект поправок в закон «О национальной платежной системе» предусматривает, что с 1 января 2018 года бюджетные средства гражданам будут перечисляться только на карту «Мир»

В четверг глава ЦБ Эльвира Набиуллина и зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщили, что ЦБ предлагает изменить законопроект и внести в закон поправки, предусматривающие постепенный перевод выплаты бюджетных средств на карты «Мир».

Читайте также
Минфин поддержал обязательный перевод выплат бюджетникам на карты «Мир»

С 1 июля 2017 года ЦБ предлагает выдавать карты «Мир» новым клиентам бюджетной сферы, с 1 июля 2018 года на эту карту будут переведены действующие бюджетники, кроме пенсионеров.

Для пенсионеров же предусмотрена постепенная замена их действующих карт всех платежных систем картами «Мир», этот процесс должен полностью завершиться к 1 июля 2020 года.

Артемьев также сообщил журналистам, что ФАС и ЦБ согласовали механизм, согласно которому карты «Мир» будут обслуживаться пулом российских банков, а также выпускаться на основе кобейджинга с другими международными платежными системами.

Комментарии
4
спринт лото
Да , ник" Пацак" у них хохлов ,работающих на российских сайтах, периодически появляется . Нагадит русофобским бредом, а потом они заменяют его "Антошкой" или другим
ОтветитьСсылкаПожаловаться
алексей берсенев
я то в РОССИИ а вот ты типчик левый
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Владимир Пацак
Ну это, у тебя в незалэжной - пацюк.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Мир» покоряет Россию: карта для оплаты покупок внедряется в смартфон
© Ньюстюб
Комиссия РАН официально назвала гомеопатию лженаукой
У Жириновского сломался "Ё-мобиль"
Кремль прокомментировал инцидент с гибелью турецких военных
Глава Еврокомиссии назвал сроки отмены виз для украинцев
Россию лишили еще одного золота Олимпиады в Лондоне
В Панаме задержаны владельцы фирмы Mossack Fonseca
Киев анонсировал боевые стрельбы из «Буков» близ Крыма
Российская биатлонистка отстранена от соревнований из-за допинга
Спорт
Право Фуркада. О биатлонном скандале между Россией и Францией Особое мнение о поступках лидера общего зачета Кубка мира по биатлону
Авто
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик» В одном из ангаров портового города Вентспилс обнаружился единственный экземпляр перспективной модели «Роксана»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Государство застрахует всех дольщиков
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Москве с молотка продадут машино-места и гаражи
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Поклонники подозревают Паулину Андрееву в беременности На единственном фото в Инстаграме актрисы видно округлившийся животик.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь