Волгоградские предприятия должны работникам почти 23 миллиона рублей

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональной службе государственной статистики, по данным на 1 февраля объем задолженности вырос на 1,9%. Без зарплаты на данный момент остается 1 167 человек. Так, например, ОАО «Завод ЖБИ и конструкций» должен выплатить 454 сотрудникам долг в размере 5,7 миллиона рублей.

Кроме того, задолжают своим сотрудникам ОАО «Волгоградский бройлер», ООО «Волгоградский завод спецмашиностроения» и некоторые другие.