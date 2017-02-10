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17:35 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградские предприятия должны работникам почти 23 миллиона рублей

Работодатели не выплатили своим подчиненным 22 887 000 рублей в Волгоградской области.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональной службе государственной статистики, по данным на 1 февраля объем задолженности вырос на 1,9%. Без зарплаты на данный момент остается 1 167 человек. Так, например, ОАО «Завод ЖБИ и конструкций» должен выплатить 454 сотрудникам долг в размере 5,7 миллиона рублей.

Кроме того, задолжают своим сотрудникам ОАО «Волгоградский бройлер», ООО «Волгоградский завод спецмашиностроения» и некоторые другие.

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