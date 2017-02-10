Южноуральцам пересчитают завышенную плату за ОДН в квитанциях за февраль

Управляющие компании Челябинской области сделают перерасчёт платы за электричество и воду, потреблённые на содержание общего имущества в многоквартирных домах, сообщила «АиФ-Челябинск» замначальника Госжилинспекции региона Элла Никитина. Изменения отразятся в квитанциях за февраль, которые должны прийти жильцам до 10 марта.

С 1 января 2017 года счета за ОДН перешли из разряда жилищных услуг в коммунальные, которые начисляют управляющие организации. Соответственно размер платы для жильцов стал определяться не по показаниям общедомовых приборов учёта, а исходя из норматива потребления. В итоге платёжи за ОДН по электроэнергии у жителей Челябинска выросли в несколько раз.

«Никакого физического увеличения не должно было произойти. Нормативы на общедомовые нужды мы не меняли, повышения цены на ресурс также не было, — заявил Сергей Шаль, заместитель губернатора Челябинской области. — Тем не менее, по ряду управляющих компаний произошло увеличение по сравнению с тем, что раньше выставлял «Челябэнергосбыт».

Нарушения выявлены во всех районах Челябинска. Однако собственникам всё равно нужно оплатить пришедшие квитанции за январь.

«В день к нам поступают от 50 до 100 жалоб по данному вопросу. Выяснилось, что некоторые управляющие компании при расчёте взяли площади с учётом чердаков и подвалов, не учтя особенности установленного норматива, — пояснила Никитина. — Мы сейчас в добровольном порядке предлагаем им сделать перерасчёт платы в февральских платежах. К тем, кто не услышит нас, будут применяться фискальные меры, будут выдаваться предписания. Но думаю, что управляющие организации заинтересованы в том, чтобы граждане не бойкотировали данный платёж».