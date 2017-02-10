Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Полковник ГРУ: Убийцам Гиви помогли люди из его окружения
Глава ДНР: "Нас вынуждают отомстить за Мишку, начать наступление"
Как сейчас живет Владимир Политов из группы "На-На"
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем кончится война на Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Назван лидер ЕС, с которым Путин сможет расколоть Европу – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
16:03 (мск), источник: NewsKo

ФАС: Пермским поставщикам услуг ЖКХ грозят уголовные дела

В Перми завершила работу комиссия федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая изъяла документы региональной службы по тарифам (РСТ) в части обоснованности их стоимости. Об итогах первого этапа проверки журналистам рассказал руководитель управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России Дмитрий Махонин.

Источник: РИА "Новости"

«Мы проверяем в первую очередь экономическую обоснованность тарифов. Обоснованы ли те затраты, которые включены в тариф? Мы также будем проверять исполнение инвестиционных программ и законность передач тех или иных активов в аренду той или иной сетевой компании. Всё это будет отражено в акте проверки, который будет готов к началу марта», — сообщил Дмитрий Махонин.

Он уточнил, что работа сотрудников антимонопольного ведомства ведётся только с РСТ, а не с самими ресоснабжающими организациями. Также Дмитрий Махонин отметил, что информация по обоснованности тарифов в архивах РСТ за 2008 год бесследно исчезла. При этом он отметил, что нынешний глава РСТ готов сотрудничать с ревизорами и в «ручном режиме» устранять выявленные нарушения.

Напомним, в начале этой недели в Пермь прибыла комиссия контрольно-ревизионного управления центрального аппарата ФАС России. Интересно, что в комиссии есть два урождённых пермяка, в том числе Дмитрий Махонин. Столичные спецы проводят комплексную проверку деятельности РСТ на предмет тарифных дел 2017−2019 годов за тепло и электроэнергию. В частности, проверяются тарифные дела ПАО «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания».

«Основанием для проведения проверки послужили многочисленные жалобы жителей Перми на рост тарифов на коммунальные услуги», — рассказал Дмитрий Махонин и добавил, что проверке подвергнутся ещё шесть российских регионов.

По его словам, если комиссия ФАС найдёт нарушения в формировании тарифов (почему у одной компании при аналогичных обстоятельствах тариф выше, чем у другой), то антимонопольщики будут способствовать возбуждению уголовных дел. Вероятно, в таком случае, тарифы для жителей Пермского края пересчитают, но маловероятно, что ранее выплаченные деньги по прежним тарифам вернут.

Дмитрий Махонин акцентировал внимание на том, что ФАС России имеет полномочия по снижению тарифа.

Отметим, в декабре прошлого года и.о. руководителя Пермского УФАС Антон Удальёв сообщил, что порядка 100 тарифов краевой РСТ были утверждены с нарушением действующего законодательства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
От количества идей — к качеству проектов
Кремль прокомментировал инцидент с гибелью турецких военных
Глава Еврокомиссии назвал сроки отмены виз для украинцев
Россию лишили еще одного золота Олимпиады в Лондоне
В Панаме задержаны владельцы фирмы Mossack Fonseca
Киев анонсировал боевые стрельбы из «Буков» близ Крыма
Бюджетники смогут отказаться от карт «Мир» в пользу наличных
Российская биатлонистка отстранена от соревнований из-за допинга
Спорт
Право Фуркада. О биатлонном скандале между Россией и Францией Особое мнение о поступках лидера общего зачета Кубка мира по биатлону
Авто
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик» В одном из ангаров портового города Вентспилс обнаружился единственный экземпляр перспективной модели «Роксана»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Государство застрахует всех дольщиков
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
В Петербурге продавали квартиры в несуществующем поселке
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Поклонники подозревают Паулину Андрееву в беременности На единственном фото в Инстаграме актрисы видно округлившийся животик.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь