Власти Севастополя выделили более 3 млн рублей на ремонт подпорной стены в Балаклаве

По его словам, подпорная конструкция стала разрушаться в конце прошлого года и требует срочного ремонта.

«На ремонт аварийного объекта из резервного фонда Правительства Севастополя выделено 3 миллиона 136 тысяч рублей. Подрядная организация приступит к аварийным восстановительным работам рушащейся части стены с 13 февраля, а в последующем подготовит проект реконструкции всего объекта», — цитирует Чибиса пресс-служба правительства Севастополя.

Подпорная стена в районе набережной Назукина будет полностью отремонтирована к третьему кварталу текущего года, подчеркнул Чибисов.

«Выделенная сумма предусмотрена не только на аварийный ремонт части стены, но и на ее полную реконструкцию. Подпорное сооружение в Балаклаве начало рушиться в конце декабря прошлого года, поэтому средства в бюджете 2017 года предусмотреть не удалось», — добавил Чибисов.