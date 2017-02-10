Власти Севастополя выделили более 3 млн рублей на ремонт подпорной стены в Балаклаве

По его словам, подпорная конструкция стала разрушаться в конце прошлого года и требует срочного ремонта.
«На ремонт аварийного объекта из резервного фонда Правительства Севастополя выделено 3 миллиона 136 тысяч рублей. Подрядная организация приступит к аварийным восстановительным работам рушащейся части стены с 13 февраля, а в последующем подготовит проект реконструкции всего объекта», — цитирует Чибиса пресс-служба правительства Севастополя.
Подпорная стена в районе набережной Назукина будет полностью отремонтирована к третьему кварталу текущего года, подчеркнул Чибисов.
«Выделенная сумма предусмотрена не только на аварийный ремонт части стены, но и на ее полную реконструкцию. Подпорное сооружение в Балаклаве начало рушиться в конце декабря прошлого года, поэтому средства в бюджете 2017 года предусмотреть не удалось», — добавил Чибисов.
В пресс-службе напомнили, ранее в Севастополе была проведена экспертиза всех подпорных стен и лестниц, составлен план ремонта и реконструкции рушащихся объектов.