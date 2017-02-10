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16:25 (мск), источник: PROUFU.ru

Ведомства и учреждения Башкирии начали закупку бензина в Москве

Одним из последствий интеграции «Башнефти» и «Роснефти» становится то, что закупки из республики начали уходить в Москву. Информацию к размышлению нам дает сайт государственных закупок.

На портале госзакупок размещена информация по исполненным и действующим контрактам на поставку нефтепродуктов для целого ряда государственных ведомств и учреждений Башкортостана, включая МВД, МЧС, администрации районов республики и других. По отдельности суммы контрактов не очень велики, до 50 млн рублей. Объединяет их то, что поставщиком везде оказывается ООО «РН-КАРТ». Данная организация зарегистрирована в Москве и является одной из дочек «Роснефти».

Таким образом, имея в наличии в республике компанию «Башнефть» и ее структуры мелкорозничной торговли, наши структуры предпочитают платить московским поставщикам. В том, что основную массу составляют структуры МВФ и МЧС, то есть федеральные ведомства, ничего удивительного нет. Но вот то, что Администрация Дуванского района включилась в этот процесс, выглядит как-то непатриотично.

— Это только начало, скоро все мелкооптовые поставки будут идти через Москву, а значит деньги и налоги туда же. С точки зрения экономики и управления предприятием, все нормально. Это интеграция двух компаний. Но республика начинает терять деньги и не малые, — прокомментировал источник в Правительстве РБ.

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