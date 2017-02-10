Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Полковник ГРУ: Убийцам Гиви помогли люди из его окружения
Решение Белоруссии испортило ее отношения сразу с тремя странами
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
Забивший до смерти человека автохам сел на 7 лет
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
Спасения в феврале не будет: МВФ не дает кредит Киеву – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Назван лидер ЕС, с которым Путин сможет расколоть Европу – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
8Бабочки из шрамов
20Ситуация на юго-востоке Украины
9Колесница для королевских похорон
16:47 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежская область получит 425 млн рублей на выплаты при рождении третьего ребенка

Воронежская область получит более 425,3 млн рублей на ежемесячные выплаты малоимущим семьям при рождении третьего или последующего ребенка, сообщил пресс-центр облправительства в пятницу, 10 февраля.

Деньги направят на софинансирование расходов по поддержке семей с низким среднедушевым доходом. Министерство труда и социальной защиты РФ и областное правительство заключило соглашение 6 февраля.

Сумма выплаты равна прожиточному минимуму для детей — 7856 рублей, уточнил пресс-центр облправительства. По состоянию на 9 февраля 2017 года право на ежемесячную выплату имеют 12192 ребенка. Семьи получают пособия до достижения ребенком трех лет.

Воронежские семьи начали получать ежемесячные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей с 2013 года — в соответствии с областным законом от 31 декабря 2012 года. Пособия получают семьи со среднедушевым доходом, величина которого ниже величины среднедушевого по Воронежской области, равного 28717,6 рублей.

В 2016 году Воронежская область получила из федерального бюджета 359,6 млн рублей на аналогичные ежемесячные денежные выплаты.

Контекст

В 2016 году Воронежская облдума приняла решение об отмене двух видов выплат из десяти, ежемесячные пособия малоимущим семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей в них не входили.

В регионе перестали выплачивать единовременное пособие при рождении ребенка и региональный материнский капитал (при рождении третьего ребенка и последующих детей) Причем первые выплаты отменены полностью, а на вторые с 1 января 2017 года смогут рассчитывать семьи, общий доход которых ниже прожиточного минимума.

Единовременное пособие при рождении ребенка составляло 20 тыс. рублей. Однако власти региона уже с 1 января 2016 года на них могли рассчитывать только малоимущие семьи с доходом ниже прожиточного минимума. В декабре 2016 года депутаты облдумы отменили выплату при рождении ребенка вовсе. Региональная программа маткапитала начала действовать в Воронежской области 1 января 2012 года. Но с 1 января 2017 года выплачивать 116,9 тыс. рублей будут только нуждающимся семьям, общий доход которых ниже отметки прожиточного минимума.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Воронежские школы закроют на карантин по гриппу до 26 февраля
Кремль прокомментировал инцидент с гибелью турецких военных
Глава Еврокомиссии назвал сроки отмены виз для украинцев
Россию лишили еще одного золота Олимпиады в Лондоне
Путин заявил о готовности встретиться с Трампом в Любляне
Киев анонсировал боевые стрельбы из «Буков» близ Крыма
Бюджетники смогут отказаться от карт «Мир» в пользу наличных
Российская биатлонистка отстранена от соревнований из-за допинга
Спорт
Право Фуркада. О биатлонном скандале между Россией и Францией Особое мнение о поступках лидера общего зачета Кубка мира по биатлону
Авто
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик» В одном из ангаров портового города Вентспилс обнаружился единственный экземпляр перспективной модели «Роксана»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Петербуржцы начали массово жаловаться на услуги ЖКХ
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Поклонники подозревают Паулину Андрееву в беременности На единственном фото в Инстаграме актрисы видно округлившийся животик.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь