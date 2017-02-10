Воронежская область получит 425 млн рублей на выплаты при рождении третьего ребенка

Деньги направят на софинансирование расходов по поддержке семей с низким среднедушевым доходом. Министерство труда и социальной защиты РФ и областное правительство заключило соглашение 6 февраля.

Сумма выплаты равна прожиточному минимуму для детей — 7856 рублей, уточнил пресс-центр облправительства. По состоянию на 9 февраля 2017 года право на ежемесячную выплату имеют 12192 ребенка. Семьи получают пособия до достижения ребенком трех лет.

Воронежские семьи начали получать ежемесячные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей с 2013 года — в соответствии с областным законом от 31 декабря 2012 года. Пособия получают семьи со среднедушевым доходом, величина которого ниже величины среднедушевого по Воронежской области, равного 28717,6 рублей.

В 2016 году Воронежская область получила из федерального бюджета 359,6 млн рублей на аналогичные ежемесячные денежные выплаты.

Контекст

В 2016 году Воронежская облдума приняла решение об отмене двух видов выплат из десяти, ежемесячные пособия малоимущим семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей в них не входили.

В регионе перестали выплачивать единовременное пособие при рождении ребенка и региональный материнский капитал (при рождении третьего ребенка и последующих детей) Причем первые выплаты отменены полностью, а на вторые с 1 января 2017 года смогут рассчитывать семьи, общий доход которых ниже прожиточного минимума.

Единовременное пособие при рождении ребенка составляло 20 тыс. рублей. Однако власти региона уже с 1 января 2016 года на них могли рассчитывать только малоимущие семьи с доходом ниже прожиточного минимума. В декабре 2016 года депутаты облдумы отменили выплату при рождении ребенка вовсе. Региональная программа маткапитала начала действовать в Воронежской области 1 января 2012 года. Но с 1 января 2017 года выплачивать 116,9 тыс. рублей будут только нуждающимся семьям, общий доход которых ниже отметки прожиточного минимума.