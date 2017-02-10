На железнодорожном вокзале Екатеринбурга закрывают пригородные кассы
В западном крыле.
В западном крыле.
11 февраля 2017 года на железнодорожном вокзале Екатеринбурга закроются на реконструкцию пригородные кассы в западном крыле, в тоннеле № 1. Их необходимо привести в порядок к ЧМ-2018.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Помимо стационарных касс, купить билеты
Как сообщалось ранее, АО «РЖДстрой» объявило конкурс по выбору подрядчика для подготовки транспортного узла к ЧМ. Победителю тендера обещали 157,4 миллиона рублей. Он должен заменить системы электроосвещения, вентиляции, кондиционирования, пожарную сигнализацию, водопровод, молниезащиту и заземление. Кроме того, нужно установить в здании вокзала пассажирские лифты и павильоны для досмотра, реконструировать спуск на привокзальную площадь и снести ближайшее кафе.