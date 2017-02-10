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16:23 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга закрывают пригородные кассы

В западном крыле.

Источник: УралИнформБюро

11 февраля 2017 года на железнодорожном вокзале Екатеринбурга закроются на реконструкцию пригородные кассы в западном крыле, в тоннеле № 1. Их необходимо привести в порядок к ЧМ-2018.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СвЖД, количество работающих пригородных касс в восточном крыле будет увеличено до 8. Кроме того, будут открыты два дополнительных окна внутри восточной арки, где ранее располагалась справочная служба.

Помимо стационарных касс, купить билеты по-прежнему можно через терминалы самообслуживания, на сайте ОАО «Свердловская пригородная компания», а также через мобильное приложение «Пригород».

Как сообщалось ранее, АО «РЖДстрой» объявило конкурс по выбору подрядчика для подготовки транспортного узла к ЧМ. Победителю тендера обещали 157,4 миллиона рублей. Он должен заменить системы электроосвещения, вентиляции, кондиционирования, пожарную сигнализацию, водопровод, молниезащиту и заземление. Кроме того, нужно установить в здании вокзала пассажирские лифты и павильоны для досмотра, реконструировать спуск на привокзальную площадь и снести ближайшее кафе.

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