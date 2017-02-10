Смольный обяжет застройщиков строить больше детсадов и дорог

Проект новых нормативов вечером 9 февраля опубликовала администрация города. Документ предусматривает, что число мест в детских садах для новых кварталов увеличится на 11% — с 55 до 61 места на тысячу жителей. При этом число мест в школах останется тем же — 120 на тысячу человек.

Кроме того, в кварталах со средне- и многоэтажными жилыми домами и общественно-деловой застройкой в 1,5 раза увеличится плотность магистральных дорог — с 2,5 до 4 км на кв. км территории.