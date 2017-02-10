Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Полковник ГРУ: Убийцам Гиви помогли люди из его окружения
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
На круизном лайнере прогремел взрыв
Спасения в феврале не будет: МВФ не дает кредит Киеву – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Назван лидер ЕС, с которым Путин сможет расколоть Европу – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
8Бабочки из шрамов
20Ситуация на юго-востоке Украины
9Колесница для королевских похорон
17:40 (мск), источник: Ipress.ua

Более тысячи госпредприятий будут ликвидированы, — Минэкономики

В Министерстве экономического развития и торговли считают, что часть из 3500 государственных предприятий будет приватизирована, а часть ликвидирована.

Источник: Ipress.ua

«Более 3500 предприятий, которые есть сегодня в Украине, имеют слабину, которая называется убыточность и отсутствие конкурентной продукции на рынке.

Читайте также
Гройсман назвал плюсы повышения минимальной зарплаты

С этой целью принята четкая программа. Соответственно, предприятия, ориентированные на улучшение и модернизацию Вооруженных сил Украины, имеют отдельную программу", — сообщил первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Степан Кубов, информирует Укринформ.

Кубов отметил, что в отношении тех государственных предприятий, которые являются эффективными есть четкая программа приватизации.

«А те предприятия, которые не являются эффективными и обанкротились, а таких более 1000, имеют отдельную программу», — добавил вице-премьер-министр.

Отметим, сумарний чистый доход 100 крупнейших государственных предприятий Украины за 9 месяцев 2016 составляет более 31 млрд грн.

Напомним, в сентябре Министерство экономического развития и торговли во время аудита нашло около 300 государственных предприятий, о которых ранее не было известно.

Комментарии
1
oleg ivanov
Ну еще десятки тысяч безработных, ураина - це европа, слава украине, бездомных скормим голодным.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Работники регионального филиала "Укрзализныци" присвоили почти 50 млн грн госсредств
Кремль прокомментировал инцидент с гибелью турецких военных
Глава Еврокомиссии назвал сроки отмены виз для украинцев
Россию лишили еще одного золота Олимпиады в Лондоне
Путин заявил о готовности встретиться с Трампом в Любляне
Киев анонсировал боевые стрельбы из «Буков» близ Крыма
Бюджетники смогут отказаться от карт «Мир» в пользу наличных
Российская биатлонистка отстранена от соревнований из-за допинга
Спорт
Право Фуркада. О биатлонном скандале между Россией и Францией Особое мнение о поступках лидера общего зачета Кубка мира по биатлону
Авто
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик» В одном из ангаров портового города Вентспилс обнаружился единственный экземпляр перспективной модели «Роксана»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Государство застрахует всех дольщиков
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Москве с молотка продадут машино-места и гаражи
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Поклонники подозревают Паулину Андрееву в беременности На единственном фото в Инстаграме актрисы видно округлившийся животик.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь