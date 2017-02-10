Более тысячи госпредприятий будут ликвидированы, — Минэкономики

«Более 3500 предприятий, которые есть сегодня в Украине, имеют слабину, которая называется убыточность и отсутствие конкурентной продукции на рынке.

С этой целью принята четкая программа. Соответственно, предприятия, ориентированные на улучшение и модернизацию Вооруженных сил Украины, имеют отдельную программу", — сообщил первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Степан Кубов, информирует Укринформ.

Кубов отметил, что в отношении тех государственных предприятий, которые являются эффективными есть четкая программа приватизации.

«А те предприятия, которые не являются эффективными и обанкротились, а таких более 1000, имеют отдельную программу», — добавил вице-премьер-министр.

Отметим, сумарний чистый доход 100 крупнейших государственных предприятий Украины за 9 месяцев 2016 составляет более 31 млрд грн.

Напомним, в сентябре Министерство экономического развития и торговли во время аудита нашло около 300 государственных предприятий, о которых ранее не было известно.