Более тысячи госпредприятий будут ликвидированы, — Минэкономики
В Министерстве экономического развития и торговли считают, что часть из 3500 государственных предприятий будет приватизирована, а часть ликвидирована.
В Министерстве экономического развития и торговли считают, что часть из 3500 государственных предприятий будет приватизирована, а часть ликвидирована.
«Более 3500 предприятий, которые есть сегодня в Украине, имеют слабину, которая называется убыточность и отсутствие конкурентной продукции на рынке.
С этой целью принята четкая программа. Соответственно, предприятия, ориентированные на улучшение и модернизацию Вооруженных сил Украины, имеют отдельную программу", — сообщил первый
Кубов отметил, что в отношении тех государственных предприятий, которые являются эффективными есть четкая программа приватизации.
«А те предприятия, которые не являются эффективными и обанкротились, а таких более 1000, имеют отдельную программу», — добавил
Отметим, сумарний чистый доход 100 крупнейших государственных предприятий Украины за 9 месяцев 2016 составляет более 31 млрд грн.
Напомним, в сентябре Министерство экономического развития и торговли во время аудита нашло около 300 государственных предприятий, о которых ранее не было известно.