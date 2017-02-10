Крым планирует выйти на бездефицитный бюджет к 2020 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Республика Крым рассчитывает к 2020 году достичь бездефицитного бюджета. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на вице-премьера Виталия Нахлупина.

«Задача, поставленная Сергеем Валерьевичем (Аксеновым, главой Крыма — прим. ТАСС) по достижению бездефицитного бюджета к 2020 году, будет решена», — приведены в сообщении слова чиновника.

Согласно закону о бюджете Крыма, дефицит республиканской казны в 2017 году составит 3,1 млрд рублей против дефицита в 14,7 млрд рублей в 2016 году. При этом изначально власти региона планировали дефицит бюджета 2016 года в 19,3 млрд рублей, напомнил Нахлупин.

По его словам, в прошлом году сократить бюджетный дефицит «удалось в результате увеличения налоговых и неналоговых платежей и оптимизации расходных статей бюджета».

«В планах на 2017 год дефицит бюджета — 3,1 млрд рублей. Такая положительная динамика цифр говорит о том, что правительство Крыма совместно с финансовыми органами консолидированно и качественно сработало», — сказал Нахлупин.

Ранее министр финансов региона Крыма Ирина Кивико заявляла журналистам, что республика сможет выйти на бездотационный бюджет через пять лет, после ввода в эксплуатацию Керченского моста, который свяжет полуостров с материковой Россией.

Как сообщалось, объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета в казну Крыма в 2016 году вырос на 20,5%, до 79,7 млрд рублей.